Україна вперше провела атаку на російські позиції лише роботизованими системами, – ISW

Сили оборони України вперше здійснили операцію, під час якої застосовували лише роботизовані наземні системи та FPV-дрони. Це підклюслює, що українська армія продовжує технологічний розвиток.

Інститут вивчення війни посилається на речника бригади "Хартія" Національної гвардії України, сержанта Володимира Дегтярьова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) від 20 грудня.

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Які технології застосували у ЗСУ

Згідно із заявою сержанта Володимира Дегтярьова, представника бригади "Хартія" Національної гвардії України, українські військові атакували позиції окупантів неподалік села Липці на північ від Харкова. Хоча точна дата події не розголошується, зазначається, що операція була успішною.

Українські сили використали десятки роботизованих платформ, серед яких наземні безпілотники, оснащені кулеметами та дрони для виявлення та знешкодження мін.

Ця атака стала прикладом застосування асиметричних ударних можливостей, які Україна активно розвиває, щоб компенсувати обмеження в людських ресурсах,

– зазначають аналітики ISW.

Генштаб України повідомив про завершення випробувань безпілотників, з'єднаних оптоволоконними кабелями. Ці системи мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби РФ.

Український виробник також оголосив про створення першого прототипу FPV-дрона, виготовленого повністю з компонентів вітчизняного виробництва.