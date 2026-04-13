Без участі піхоти: уперше в історії війни українські НРК й дрони взяли ворожу позицію

Майбутнє сучасної війни формуватимуть новітні технології. Україна, яка за 4 роки повномасштабної війни напрацювала власні високотехнологічні механізми боротьби з окупантами, нині серед лідерів у розвитку безпекових технологій. Зокрема, історичним стало досягнення роботизованих комплексів та БпЛА.

Ці безпілотні системи вперше захопили ворожу позицію. Про таке 13 квітня, у День працівника оборонно-промислового комплексу, розповів президент Володимир Зеленський.

Що відомо про взяття позицій росіян роботизованим комплексом?

Глава держави повідомив, що під час операції, яку виконали без залучення піхоти та без втрат з українського боку, вдалося взяти в полон окупантів.

Він зазначив, що роботи "Ратель", "Терміт", "Ардал", "Рись", "Змій", "Протектор", "Воля" та інші наземні роботизовані комплекси лише за три місяці здійснили на фронті понад 22 тисячі місій.

Фактично це означає десятки тисяч випадків, коли замість військових у найнебезпечніші зони вирушала техніка, зберігаючи життя людей. Йдеться про застосування сучасних технологій, спрямованих на головну цінність – захист життя.

Україна не тільки не відстає від змін, Україна – серед лідерів у розвитку безпекових технологій. Наш український безпековий досвід, наша військова експертиза – зараз це найбільш бажаний товар для десятків країн світу,

– підкреслив Зеленський.

До речі, цього ж дня в українському МЗС показали оновлену експозицію зброї українського виробництва. Зокрема, на виставці представлені крилаті ракети RK-360 "Нептун", Areion та "Фламінго", дрони Buntar-3, GOR, "Січень", "Сова-15о".

