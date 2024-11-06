Танчик, Таргани і Буревій: Федоров розповів про 4 роботизовані комплекси для ЗСУ

Ще 4 багатофункціональних роботизованих комплекси від учасників Brave1 зможуть працювати на фронті. Ці розробки пройшли кодифікацію Міноборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

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Ще 4 роботизовані системи для фронту

Нещодавно кодифікацію пройшло ще 4 наземні роботизовані комплекси. Роботи змінюють ситуацію на фронті. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам на 30 % зменшилися втрати українських військових,

– повідомив Федоров.

Міністр розповів про кожну із 4 розробок:

ТАНЧИК. Витримує навантаження до 500 кілограмів та виконує різні місії – розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні.

ТАРГАН 2К. Легко адаптується під різні завдання – від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткому рейнджі – до 20 кілометрів. Коштує всього 3 000 доларів.

ТАРГАН 200. За характеристиками схожий на ТАРГАН 2К, але розрахований на більше навантаження – до 200 кілограмів. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей.

БУРЕВІЙ. Допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

Михайло Федоров зазначає, що кожна із цих розробок може врятувати не одне життя.

Як виглядають нові роботизовані системи для ЗСУ / Михайло Федоров

"Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників", – вказує він.