Роботодавець майбутнього: "Інтерпайп" Пінчука став прикладом підтримки військових
Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука стала переможцем Рейтингу найкращих роботодавців 2025 року за версією Forbes Ukraine у номінації "Підтримка захисників і захисниць".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. За час повномасштабного вторгнення "Інтерпайп" створив у своїй структурі повноцінну патронатну службу, яка опікується працівниками на фронті від моменту мобілізації до повної реінтеграції в цивільне життя після демобілізації.
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Реінтеграція ветеранів починається в момент мобілізації
"Ветерани довіряють лише конкретним справам, конкретним вчинкам. Дієва адресна підтримка під час служби закладає фундамент великої довіри", – зазначили в "Інтерпайпі", коментуючи отримання нагороди
У компанії впровадили комплексний підхід:
- одночасна медична,
- юридична,
- психологічна допомога,
- фізична реабілітація,
- підбір робочих місць,
- індивідуальні наставники;
- відкритий зворотній зв’язок.
Такий підхід справді працює, зазначила кураторка корпоративної Патронтаної служби "Інтерпайп" Людмила Новак.
Окрему увагу "Інтерпайп" приділяє підготовці цивільних працівників до повернення колег з фронту.
“Найкращий контакт з ветеранами ми спостерігаємо в Нікополі – місті, що живе під постійними обстрілами. Там люди справді розуміють ціну війни”, – поділилися у компанії.
Великим викликом залишається працевлаштування ветеранів з інвалідністю на промислових підприємствах. Проте й тут "Інтерпайп" намагається знайти баланс між можливостями бізнесу та потребами людини: адаптує робочі місця, графіки, навчає та підтримує наставниками.
З 9 з половиною тисяч працівників "Інтерпайп" у лавах ЗСУ чи інших силових структур служать 1070 людей. 170 ветеранів повернулись до роботи.