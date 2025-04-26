Роботодавець майбутнього: "Інтерпайп" Пінчука став прикладом підтримки військових

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука стала переможцем Рейтингу найкращих роботодавців 2025 року за версією Forbes Ukraine у номінації "Підтримка захисників і захисниць".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes. За час повномасштабного вторгнення "Інтерпайп" створив у своїй структурі повноцінну патронатну службу, яка опікується працівниками на фронті від моменту мобілізації до повної реінтеграції в цивільне життя після демобілізації.

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Реінтеграція ветеранів починається в момент мобілізації

"Ветерани довіряють лише конкретним справам, конкретним вчинкам. Дієва адресна підтримка під час служби закладає фундамент великої довіри", – зазначили в "Інтерпайпі", коментуючи отримання нагороди

У компанії впровадили комплексний підхід:

одночасна медична,

юридична,

психологічна допомога,

фізична реабілітація,

підбір робочих місць,

індивідуальні наставники;

відкритий зворотній зв’язок.

Такий підхід справді працює, зазначила кураторка корпоративної Патронтаної служби "Інтерпайп" Людмила Новак.

Окрему увагу "Інтерпайп" приділяє підготовці цивільних працівників до повернення колег з фронту.

“Найкращий контакт з ветеранами ми спостерігаємо в Нікополі – місті, що живе під постійними обстрілами. Там люди справді розуміють ціну війни”, – поділилися у компанії.

Великим викликом залишається працевлаштування ветеранів з інвалідністю на промислових підприємствах. Проте й тут "Інтерпайп" намагається знайти баланс між можливостями бізнесу та потребами людини: адаптує робочі місця, графіки, навчає та підтримує наставниками.

З 9 з половиною тисяч працівників "Інтерпайп" у лавах ЗСУ чи інших силових структур служать 1070 людей. 170 ветеранів повернулись до роботи.