Родичі окупантів перепродують награбоване в Україні: влаштували цілі логістичні центри

Росіяни перетворили мародерство на цілий "бізнес". Вони перепродують речі, які підступно вкрали в українських громадян.

Про це йдеться в розмові окупанта зі своєю дружиною, яку перехопили співробітники Служби безпеки України. Російські загарбники звозять награбоване до своїх рідних, а ті перепродують вкрадені речі.

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"Бізнес" йде не дуже – крадуть один в одного

Судячи з цієї розмови, російські окупанти не можуть прожити й дня, щоб чогось не вкрасти або не знищити. Під час розмови дружина скаржиться своєму чоловіку, що якийсь "х**н" двічі забирав речі, які нібито мали залишитися. Тому йому потрібно з цим розбиратися.

Російські загарбники крадуть все, що тільки можуть. В розмові можна почути, що вони намародерили мікрохвильовку, вентилятор, кавоварку, мультиварку, чотири телевізори та іншу побутову техніку.

У Службі безпеки України іронічно ставляться до цих крадіжок. Вони лише демонструють, наскільки ж росіяни жалюгідні – вбивають, знущаються, ґвалтуються, катують людей з сусідньої держави, щоб вкрасти мікрохвильовку чи кавоварку.

Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії, – іронізують в Службі безпеки України.

Розмова окупанта з дружиною про мародерство: дивіться відео

З кожним днем російських окупантів все меншає на українській землі – Збройні Сили України ефективно знищують загарбників. За пральні машини, мікрохвильовки, кавоварки, телевізори та холодильники росіяни вже віддали 31 250 життів. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних Сил України.

Кількість знищених окупантів орієнтовна, адже тривають інтенсивні бойові дії. Зараз складно підрахувати конкретну кількість втрат противника.

Крім того, російська техніка недовго живе на українській землі. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1386 танків, 3400 одиниць бойових броньованих машин, 690 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 96 засобів протиповітряної оборони. Більше статистики можете переглянути за посиланням.

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