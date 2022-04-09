Родичі окупантів вже рахують, скільки їм заплатять за смерть своїх поки що живих військових

Родичі російських окупантів почали рахувати, скільки грошей отримають, якщо член їхньої сім'ї помре у війні в Україні.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехоплює СБУ. Відомство поділилось однією з таких.

До теми Більше слухайте нашого президента-дебіла, – російський окупант у розмові з дружиною

Там дружина каже своєму чоловіку, який прийшов з війною в Україну, що російські ЗМІ запевняють, ніби в них "все чудово", а Путін всім обіцяє "ветеранку" та виплати за кожен бойовий день.

Три мільйони й похорони оплатиш. Гроші дають хоча б,

– заявив наївний загарбник.

А його дружина відповіла, що ці гроші їй не потрібні. Але при цьому уточнила, що "3 мільйони – це за поранення, а за смерть – 5 чи 7".

Якщо російська влада не збрехала, платити доведеться дуже багато

Окупант підтвердив, що підстав для виплат є чимало – їхню роту всю розбили. "Х** знає, що ми тут робимо… Нас ху***ть, як кошенят", – пожалівся він жінці.

Ну нічого, зате обіцяють добре платити. Посмертно.