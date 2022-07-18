Родичі загиблих на війні не підлягатимуть призову: ВР підтримала законопроєкт в першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону, який звільняє від мобілізації людей, чиї родичі загинули на війні, яку розпочала росія.

22 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації". Його автори вирішили розширити перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації. Тепер відстрочка від призову на військову службу також надаватиметься тим особам, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни з росією.

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При цьому мова йде не лише про повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року. А також і про війну росії проти України з 2014 року. З того часу в Україні було проведено антитерористичну операцію, а також операцію Об'єднаних сил. І лише після повномасштабного вторгнення – оголошено воєнний стан.

Автори законопроєкту запропонували статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнити новим абзацом шістнадцятим такого змісту:

"жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Депутати підтримали у першому читанні цей проєкт закону. За основу проголосувало 298 депутатів.

Підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою (тобто 7 днів на правки).

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