Родина Портнова придбала у Дубаї квартири на понад 2 мільйони доларів, – "Схеми"

У 2022 – 2023 роках родина Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, придбала в Дубаї нерухомості на суму понад 2 мільйони доларів США. Йдеться про 6 об'єктів, оформлених на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та доньку Лілію Портнову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Схем". Інформацію про нерухомість журналісти отримали з масштабного витоку даних у межах співпраці з OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) та французьким виданням Le Monde.

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Що виявили журналісти з нерухомості родини Портнова у Дубаї

Журналісти розповіли, що у витоку містилися дані з Земельного департаменту Дубаю та державних комунальних підприємств ОАЕ. Ці відомості згодом було верифіковано.

Перший об'єкт – квартира площею майже 69 метрів квадратних у житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue – Лілія Портнова придбала в жовтні 2022 року за приблизно 320 тисяч доларів.



Житловий комплекс Sobha Hartland One Park Avenue у Дубаї / Фото "Схем"

Скуповування дубайської нерухомості членами родини Портнова продовжилося і влітку 2023 року. У липні Лілія придбала ще одну квартиру площею 46,5 квадратних метрів у забудовника Sobha за майже 250 тисяч доларів, однак згодом її продала.

У серпні цивільна дружина Портнова інвестувала понад 600 тисяч доларів у квартиру площею близько 110 метрів квадратних у комплексі Sobha Hartland Waves Opulence, введення в експлуатацію якого заплановане на вересень 2025 року.



Житловий комплекс Sobha Hartland Waves Opulence у Дубаї / Фото "Схем"

9 вересня 2023 року ще одну квартиру у тому ж комплексі придбала Лілія Портнова, виклавши за неї понад 400 тисяч доларів. Того ж дня Валяєва вклалася в ще одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A, придбавши апартаменти на 90 квадратних метрів за понад 550 тисяч доларів. Завершення проєкту очікується у 2026 році.

У жовтні Лілія купила ще одну квартиру – цього разу в житловому комплексі Empire Residence у районі Jumeirah Village Circle. Житло площею 34 квадратних метрів обійшлося їй у понад 132 тисячі доларів.



ЖК Empire Residence / Фото "Схем"

Попри велику кількість об'єктів у власності, в листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала ще одні апартаменти в District One Residences 18, заплативши за рік проживання майже 36 тисяч доларів.



Донька Портнова орендувала нерухомість у District One Residences 18 / Фото "Схем"

З цих самих реєстрів журналісти дізналися, що Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

Таким чином, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося у 2022 році, родина Портнова інвестувала в дубайську нерухомість понад 2 мільйони доларів США. "Схемам" вдалося підтвердити, що 5 об'єктів залишаються у власності Валяєвої та Портнової.

У міжнародних реєстрах немає даних про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Актуальна інформація про бізнес Анастасії Валяєвої також відсутня, однак до 2020 року вона фігурувала як власниця компанії Vasilisa Group – раніше вона мала назву Portnov Group та належала Андрію Портнову.