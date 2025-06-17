Родина ексгенерала Нацполіції обзавелася майном та бізнесом на 6 мільйонів доларів, – BihusInfo

Після звільнення з посади голови Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранця його родина обросла нерухомістю щонайменше на 6 мільйонів доларів. А також десятком різнопрофільних бізнесів.

Серед них є як фруктові сади, так і готелі, видобуток газу та граніту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.

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Що відомо про Ігоря Купранця та статки його родини

Насамперед варто зазначити, що Ігор Купранець є ексгенералом поліції, колишнім першим заступником голови Нацполіції та колишнім керівником Департаменту захисту економіки, який розформували у 2019 році. Після звільнення з поліції генерал зайнявся великим бізнесом.

Зараз родина Купранців володіє бізнес-центром "Айсберг" у Києві, квартирами у ЖК "Tetris hall" та у клубному будинку "The Garden", а також трьома приватними будинками, загальна площа яких становить понад 1300 квадратних метрів.

Окрім цього, у власності родини є люксовий готель "Reymond" у Трускавці, будинки у Пилипці та десятки гектарів землі на Львівщині. Ще один готель у Буковелі наразі на етапі будівництва.

Також родина Купранців відкрила десяток різнопрофільних компаній. Зокрема, вони займаються фруктовими садами, виробництвом соків, вирощуванням горіхів, сонячними станціями. Окрім того, володіють польською компанією, яка займається агробізнесом.

Варто зауважити, що раніше у власності родини були компанії, які займаються видобуванням унікального граніту, видобуванням газу та вантажними перевезеннями. На сьогодні з цих бізнесів Купранці офіційно вийшли, однак журналісти припускають, що лише формально.

Важливо зауважити, що бізнес родини Купранців розвивався паралельно з перебуванням Ігоря Купранця на різних посадах у правоохоронних органах. Частину бізнесу вони ведуть у партнерстві з Марією Сітак, яка є сестрою дружини колишнього першого заступника Купранця Сергія Вязмікіна.

Bihus.Info вдалося встановити, що частина бізнесу, до якого долучилися родини експравоохоронців, раніше фігурувала у кримінальних провадженнях, які розслідував Департамент захисту економіки під керівництвом Ігоря Купранця.

Зокрема, йдеться про справу державного Головинського кар’єру, відчуження якого розслідувало ДЗЕ. За два роки після відкриття провадження у структуру власності компанії, щодо якої велося розслідування, зайшов батько Купранця Михайло.

Натомість ще одна справа, яку розслідувало ДЗЕ, стосувалась арештованого зерна агрохолдингу на Одещині. У ході розслідувань правоохоронці арештували усе зерно, яке зберігалося в елеваторах. Зокрема, і зерно підприємців, у яких був договір на зберігання товару і які не мали жодного стосунку до справи.

Тоді один з підприємців навіть отримав рішення суду, що дозволяло йому забрати власне зерно. Однак, його кинули у СІЗО, а за той час АРМА продала його зерно разом з іншим на аукціоні за заниженою ціною.

Купила це арештоване зерно компанія з орбіти Купранців – Вязмікіних. Ба більше, Михайло Купранець напряму засвітися у бізнесі навіть тоді, коли справу ще розглядали у суді.

Зауважимо, що після виходу бізнесів родин Купранців – Вязмікіних на міжнародний агроринок журналісти помітили, що у 2023 році "Укрзалізниця" створила відокремлений підрозділ у Польщі UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND.

Ця компанія повинна під ключ перевозити вантажі клієнтів у Європу і назад, тобто виконувати роль посередника при транспортуванні. Проте її очолив не залізничник, а ще один колишній підлеглий Купранця з ДЗЕ Михайло Пластун.

В Укрзалізниці на запит Bihus.Info зазначили, що призначення відбулось без конкурсу, адже він не передбачений. А Пластун отримав посаду за рішенням зборів учасників товариства. Натомість сам Ігор Купранець зазначив: "Я не хотів би обговорювати свою власну діяльність, тим більше з журналістами, тим більше на сьогодні".

До слова, раніше журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що бізнесмен Рінат Ахметов має двох дітей з Аліною Литвиненко, на яких записано нерухомість у Куршевелі вартістю 78 мільйонів євро. Сама ж Литвиненко володіє будинком у Конча-Заспі та 12 гектарами землі, які були придбані через компанії, що пов’язані з Ахметовим.