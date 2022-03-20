Родина із Ірпеня, яка потрапила на обкладинку ТІМЕ, розповіла про історію свого порятунку

Світлина евакуації сім'ї Павлюків з Ірпеня потрапила на обкладинку ТІМЕ. Зараз Юлія Олег та їхня 6-місячна донечка Емма перебувають у Рівному.

З Ірпеня сім'я вирішила евакуюватися після страшної ночі. З боку Гостомеля били "Гради". Ворог залучив артилерію, гвинтокрили, всю техніку, яка була. Повсякчас долинало бахкання та звуки стрілянини.

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Вранці на околиці Ірпеня йшли пішки. Далі Юлію та Емму підвезли, а Олег діставався до потрібного місця сам.

З боку Стоянки ворог вийшов десь і почали стріляти, я бачив як журналісти лягають, військові лягають, усі лягають,

– розповів чоловік.

Навприсядки Олег рвонув вперед. Він хотів переконатися, що з дружиною та донечкою усе гаразд. В той час Юлії та Еммі допомагали українські захисники.

Саме цей момент згодив опинився на обкладинці ТІМЕ



Захисник заспокоює маленьку Емму / ТІМЕ

"Вона (Емма – 24 канал) просто почала дуже плакати, вона певно відчувала те, що відчувала я. І він взяв її на ручки, і просто почав її заспокоювати", – зауважила Юлія.

Про обкладинку ТІМЕ вона дізналася від друзів. Трішки збентежив заголовок "Агонія України". Але дівчина вважає, що це зробили навмисно, аби привернути більше уваги.

Юлія сподівається, що світлина допоможе людям збагнути, який жах приносять в Україну росіяни. Також дівчина дуже хоче зустрітися з захисником, який заспокоював Емму.

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