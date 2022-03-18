Родина Портнова спільно з друзями Лаврова володіє елітною нерухомістю в Москві
Джерело:"Радіо Свобода"
Колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Андрій Портнов завжди був відкрито проросійським політиком. 17 березня стало відомо, що його родина володіє нерухомістю в Москві.
Але найцікавішим є те, що співвласником частини є фірми пов'язані з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Детально про це розповіли розслідувачі програми "Схеми".
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Володіють "2 гектарами" московських офісів
Журналісти встановили, що на дружину Портнова Анастасію Валяєву та її маму Лідію оформлено чимало різних об'єктів. Серед них – дві тисячі квадратних метрів у бізнес-центрі "Мосфильмовский" на однойменній московській вулиці – Мосфільмівська, 38а.
Ці офісні приміщення належать старшій Валяєвій та ще кільком компаніям:
- кіпрській "Аспрогія Трейдінг Лімітед";
- російській "Ирика";
- "Мапекс Трейдінг Лімітед";
- Nadstow Holdings Ltd.
Найцікавішою для дослідження є "Ирика", яка належить дружині впливового у Росії дипломата Анатолія Торкунова – Ірині. Слід зауважити, що цей Торкунов ще зі студентських років є другом Сергія Лаврова.
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