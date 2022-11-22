Через борги за комуналку: у Росії почали масово викидати з житла родини мобілізованих

Російська влада вкотре демонструє неймовірно цинічне ставлення до свого населення. Забравши на війну мобілізованих чоловіків, посадовці залишили без копійки сотні тисяч родин, яких відтепер масово позбавляють житла.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, подібна ситуація стає масовою майже повсюдно, а особливо критичним є становище родин "чмобіків" із глибинки. Представники влади разом із поліцейськими ходять по квартирах та бараках, де живуть неплатники за комуналку, та примусово викидають їх на вулицю.

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При цьому як посадовців, так і правоохоронців, взагалі не турбує той факт, що величезна кількість виселених банально не можуть розрахуватися за комунальні послуги саме через мобілізацію. Адже багато родин не здатні вижити без зарплати чоловіків, а в армії їм або не сплатили ані копійки, або ж нарахували жалюгідні декілька сотень рублів.

У Калінінграді на вулицю викинули жінку з дітьми

Тисячі жінок, яких разом із дітьми російська влада залишила просто неба, можуть не пережити зиму. Бо без грошей та даху над головою у морози у них не буде жодних шансів.

При цьому заселитися в якісь гуртожитки чи муніципальне житло ніхто з них не зможе, адже там також треба сплачувати комунальні послуги. Та й із державних будинків та квартир боржників також виселяють.

Для розуміння цінизму путінського режиму варто лиш зазначити, що у Калінінграді влада позбавила права на житло матір 8 дітей. При цьому чоловік жінки загинув в Україні, зять повернувся з війни без кінцівок, а сина, який міг би хоч якось утримувати родину, мобілізували. Наразі з ним немає ніякого зв'язку.

Зрозуміло, що жінка з 8 дітьми та безногим "Ванькою" нічого від влади не доб'ється, навіть попри її "заслуги перед батьківщиною". Посадовцям глибоко наплювати, де житиме нагороджена орденом "Материнська слава", та як виживатиме її родина. Бо держава від цих людей все потрібне для себе – повнолітніх чоловіків – вже забрала. Всі інші їй не цікаві.

Загалом у Росії напередодні зими, за даними посадовців, держава позбавила житла близько тисячі родин "чмобіків". І ця цифра дедалі лише зростатиме, адже мобілізованих лише більшатиме, а статки населення навпаки зменшуватимуться.

Як виживатимуть сотні тисяч позбавлених даху над головою росіян, Путіна та його поплічників, схоже, взагалі не хвилює. Тим часом у російському уряді навпаки збираються запускати не якісь програми з підтримки населення, а посилювати боротьбу з неплатниками за комунальні послуги. Адже державі потрібні гроші на війну.

Борги має кожна третя родина

Загалом, без урахування родин мобілізованих, у Росії має заборгованість із постачальниками води, тепла та світла кожна третя родина. Зарплат та пенсій жителям глибинки критично не вистачає навіть на те, щоб харчуватися крупами та водночас платити за комуналку. Люди вимушені обирати або життя без боргів, або ж смерть від голоду.

При цьому співвідношення вартості комунальних послуг до зарплат/соцвиплат середньостатистичного населення у Росії є одним із найбільших у світі. Подекуди рахунки складають від 60 до 120% від щомісячного доходу громадян. І це лише статистика за невійськовий час. Наразі ж, із урахуванням того, що Росія веде повномасштабні бойові дії, а її економіка тріщить по швах, населення буде остаточно біднішати.

При цьому держава буде вимушена дедалі частіше залізати людям до кишені. Адже взяти гроші країні просто немає де. Натомість відібрати останнє у людей, які банально не здатні до протестів, – просте та ефективне рішення. Інша справа, що навіть якщо забрати у росіян все, вести війну кілька років Кремль не зможе.

Все це означає лише те, що життя середньостатистичних жителів Росії ставатиме гіршим із місяця у місяць. Кількість безробітних зростатиме, доходи падатимуть, а бажання Путіна воювати остаточно наближатиме кількість працездатного населення до нульової відмітки.