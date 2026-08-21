В авіакатастрофі в Кенії загинув американський мільйонер Роджер Дуарте

На півночі Кенії розбився екскурсійний вертоліт, унаслідок чого загинули всі сім осіб, які перебували на борту. Серед жертв трагедії — 42-річний американський мультимільйонер і ресторанний підприємець Роджер Дуарте, який раніше увійшов до списку Forbes "30 до 30".

Про це повідомляє The New York Post із посиланням на дані кенійської влади.

Що відомо про авіакатастрофу поблизу Кенії?

Вертоліт Eurocopter Ec130 B4 під управлінням досвідченого пілота Джоша Оутрама впав у середу 19 серпня вранці поблизу підніжжя гори Ололокве в окрузі Самбуру. За інформацією Управління цивільної авіації Кенії, повітряне судно прямувало із заповідника у напрямку річки Евасо-Нгіро. Елітна туристична агенція &Beyond підтвердила, що борт перевозив її гостей. Наразі офіційні органи продовжують розслідування причин аварії.

Серед пасажирів гелікоптера ідентифіковано п'ятьох громадян США. Окрім Роджера Дуарте, загинули топменеджер Telemundo Хосе Суарес, а також подружжя Генрі Парра та Адам Хлаваті. Жертвами авіакатастрофи також стали директор Генерального управління розвідки Еквадору Мішель Сенсі-Контуджі та його дружина Стефані Марія Холліхан Васконес, яка мала подвійне громадянство США.

Авіаперевізник Lady Lori Helicopters висловив співчуття родинам загиблих.

Ми висловлюємо найглибші співчуття гостям, екіпажу, їхнім родинам та близьким, а також усім, кого торкнулася ця трагічна аварія,

– зазначено в офіційній заяві компанії.

Реакція родини на втрату бізнесмена

Сім'я Роджера Дуарте оприлюднила заяву, у якій повідомила про своє глибоке потрясіння від того, що сталося.

Масштаб цієї трагедії неможливо осягнути, і немає слів, щоб висловити глибину нашого болю,

– зазначили родичі загиблого.

82-річний батько підприємця Роджер Дуарте-старший також прокоментував втрату сина.

Я зараз повністю спустошений. У мене немає слів, щоб передати свої почуття. Ми небагато знаємо про те, що сталося. Вони розслідують катастрофу,

– розповів він.

Що відомо про шлях Дуарте?

Роджер Дуарте розпочав свій підприємницький шлях ще в шкільні роки, продаючи південноамериканські сигари друзям свого батька. Залишивши кар'єру в інвестиційному банкінгу, у 2008 році 24-річний Дуарте заснував свій перший бізнес – компанію George Stone Crab, яка спеціалізується на продажу та доставці флоридських кам'яних крабів. Спочатку він продавав крабові клешні сусідам у Кі-Біскейн, а згодом налагодив співпрацю з великим оптовиком.

Я не відчував, що буду рости в інвестиційному банку, і мене не цікавило здобуття ступеня MBA. Настав мій час почати власний бізнес,

– ділився він у березні 2013 року.

У 2012 році разом із шеф-кухарем Семом Горенштейном він запустив ресторанну мережу My Ceviche, тестовий заклад якої приніс 1 мільйон доларів продажів за перший рік.

Зазначимо, видання Bloomberg охрестило Дуарте "Крабовим королем", а у 2016 році він потрапив до рейтингу Forbes "30 до 30" у сфері продуктів харчування та напоїв. Дуарте мешкав у маєтку вартістю 2,8 мільйона доларів разом із дружиною Ніколь Валлс Дуарте, донькою засновника знаменитого ресторану Versailles у Маямі, та двома дітьми. Друга дитина в родині народилася в листопаді 2024 року.