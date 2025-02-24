Точно матимемо успіх: командир сказав, як має відбуватися перехід ЗСУ на корпусну систему

У межах реформи Збройні Сили України переходять від тимчасових органів управління військами – оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до постійної корпусної системи.

Армійські корпуси мають покращити координацію бригад та інших підрозділів під час оборони та наступів. В етері 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, чого очікувати від так званої корпусної реформи та як має відбуватися перехід.

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Як відбуватиметься перехід на корпусну систему

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" наголосив, що в короткостроковій перспективі всі Сили оборони не можуть перейти на корпусну систему.

Цей перехід має відбутися поетапно для того, щоб посилити Сили оборони, загальне управління, виконання бойових завдань. Якщо сказати в один клац переводимо все, то ми просто захлинемося у відсутності кадрового потенціалу, який міг би реалізувати таку реформу,

– зауважив Федоренко.

До прикладу, якщо говоримо про Національну гвардію України, то це може зробити бригада "Азов", яка має дуже потужне ядро. Також розбудовувати можна на базі 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія". Там вистачить кадрового потенціалу для того, щоб потягнути таку велику машину.

У Збройних Силах України це точно може зробити Третя окрема штурмова бригада. На думку командира 429 окремого полку, 3 ОШБр вже достатньо давно переросла бригадний рівень та має необхідну систему, починаючи від рекрутингу, ефективного навчання і відповідно загального управління.

Якщо казати про інші структурні підрозділи, можливо, 92-га штурмова бригада теж могла б стати базою та основою,

– мовив Федоренко.

На його думку, це ті підрозділи, які стануть першою сходинкою в глобальному реформуванні українського війська. За його словами, 429 окремий полк "Ахіллес" продовжує виконання бойових завдань після збільшення та масштабування й ні на хвилину не вийшов із зони бойових дій.

Ми ні на секунду не послабити саме навчальний процес, не знизили його якість. Тому що від підготовки особового складу залежить живучість – чим краще підготовлений, тим більше шансів вижити й побачити перемогу України. Точно так само відбудеться і в усіх інших структурних підрозділах, про які ми з вами говоримо,

– додав командир 429 окремого полку.

До слова, офіційно про перехід на корпусну структуру оголосили президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в лютому 2025 року. Практичне формування корпусів вже почалося. Однак Валерій Залужний пропонував перейти на корпусну систему в ЗСУ ще у 2022 році, але його пропозиція не отримала підтримки.