Увечері 21 грудня окупованому Донецьку обстріляли кафе, де ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував день народження. Він отримав поранення.

Рос ЗМІ традиційно звинувачують в обстрілі ЗСУ. Однак це традиційна риторика окупантів, аби приховати свої злочини та перекинути провину, пише 24 канал.

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Окупанти проживали в готелі, який обстріляли 21 грудня

Рогозін прокоментував своє поранення, яке він отримав під час обстрілу. Він заявив, що в кафе була робоча зустріч. Ексглава "Роскосмосу" стверджує, що у тому готелі проживав останні декілька місяців.

"За 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію, і близько 19:45 сталося кілька високоточних влучень, у тому числі у місце, де ми знаходилися безпосередньо. Били калібром 120 чи 155 міліметрів. Слідство визначить, звідки і хто", – сказав він.

За його словами, металевий уламок увійшов вище за праву лопатку. на нього очікує операція. Також поранення отримали ще декілька людей, які є близькими до оточення Рогозіна.

Ще одна версія обстрілу

Заклад "Шеш-Беш" розташований на першому поверсі будівлі у Ленінському районі Донецька.

Представник депутата Держдуми Олексія Журавльова, який разом із Рогозіним перебував у донецькому ресторані "Шеш-Беш" під час обстрілу, розповів свою версію.

Вибухи пролунали через 10 хвилин після того, як туди приїхала окупаційна влада. Зазначають, що на "гостей" очікував фуршет у честь дня народження Рогозіна. Окупанти переконані, що це була диверсія.

Ватажок донецьких бойовиків Пушилін повідомив, що унаслідок обстрілу загинуло двоє людей, 6 осіб отримали поранення.