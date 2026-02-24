Ексочільник МЗС сказав, чи був протягом 4 років шанс завершити війну

Російсько-українська війна триває вже понад 10 років, повномасштабне вторгнення – 4. За останні роки Україна могла бути ініціатором йог завершення, але тоді б ми б просто "підійняли руки вгору".

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко, зазначивши, що під час роздумів про час кінець війни важливо говорити і про умови. Україна не може поступитись, гідно борючись стільки часу.

Чи був протягом 4 років шанс завершити війну?

Колишній очільник МЗС України зауважив, що війну можна було зупинити і на наступний день після повномасштабного вторгнення. Однак тоді б ми не змогли відстоювати національні інтереси – це була би повна капітуляція.

Зауважте! Професор американістики Скотт Лукас зауважив, що Україна, теоретично, має можливість капітулювати й зараз. Однак українці продовжують боротись, попри відсутність світла, постійні атаки та складну ситуацію на фронті.

На думку Огризка, наразі війна є війною за самобутність українців, за те, що ми можемо бути цивілізованою країною. В іншому випадку ж ми можемо просто здатись.

Пройшло 4 роки героїчного спротиву. Росія виходить на свою фінішну пряму. Тому говорити про те, що зараз ми за будь-яких обставинах маємо підписати те, що вона хоче, – буде нереалістично,

– наголосив він.

Чи можливо завершити війну зараз?