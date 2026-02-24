Укр Рус
24 лютого, 22:49
Ексочільник МЗС сказав, чи був протягом 4 років шанс завершити війну

Меланія Голембйовська
Основні тези
  • Володимир Огризко зазначив, що Україна могла завершити війну раніше, але це означало б капітуляцію.
  • Огризко наголошує, що війна триває за самобутність українців і завершити її програшем буде нереалістично.

Російсько-українська війна триває вже понад 10 років, повномасштабне вторгнення – 4. За останні роки Україна могла бути ініціатором йог завершення, але тоді б ми б просто "підійняли руки вгору".

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній очільник МЗС України Володимир Огризко, зазначивши, що під час роздумів про час кінець війни важливо говорити і про умови. Україна не може поступитись, гідно борючись стільки часу.

Чи був протягом 4 років шанс завершити війну?

Колишній очільник МЗС України зауважив, що війну можна було зупинити і на наступний день після повномасштабного вторгнення. Однак тоді б ми не змогли відстоювати національні інтереси – це була би повна капітуляція. 

Зауважте! Професор американістики Скотт Лукас зауважив, що Україна, теоретично, має можливість капітулювати й зараз. Однак українці продовжують боротись, попри відсутність світла, постійні атаки та складну ситуацію на фронті.

На думку Огризка, наразі війна є війною за самобутність українців, за те, що ми можемо бути цивілізованою країною. В іншому випадку ж ми можемо просто здатись.

Пройшло 4 роки героїчного спротиву. Росія виходить на свою фінішну пряму. Тому говорити про те, що зараз ми за будь-яких обставинах маємо підписати те, що вона хоче, – буде нереалістично, 
– наголосив він.

Чи можливо завершити війну зараз?

  • У виданні Politico припустили, що є шанси завершити війну навесні цього року. Цьому сприяє зміна позиції Росії у переговорах, які можуть бути досить перспективними.

  • Тим часом Володимир Зеленський заявив, що переговори зайшли у глухий кут через вимоги Росії офіційно визнати її контроль над окупованими територіями України. Крім того, сам Путін вважає, що мир принесе йому багато проблем.

  • Також президент України зауважив, що стабільний мир можливий лише тоді, коли Володимир Путін погодиться на припинення вогню та конструктивний діалог. 