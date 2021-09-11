У роковини теракту 11 вересня: таліби підняли прапор над президентським палацом в Афганістані

Терористи "Талібану" підняли свій прапор над президентським палацом у Кабулі. Це сталося у роковини трагедії 11 вересня.

Прапор підняв так званий прем'єр-міністр "Талібану" Мохаммад Хасан Ахунд. З цієї нагоди терористи влаштували цілу церемонію.

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Підняття прапора для бойовиків стало символом початку діяльності їхнього так званого тимчасового уряду. До нього увійшли 33 людей.

Також терористи намалювали свій банер на воротах в'їзду до будівлі посольства США.

Що відомо про так званий уряд бойовиків

Терористи 7 вересня повідомили, що завершили формування так званого тимчасового уряду. До перехідного "Кабміну" не увійшла жодна жінка.

Згодом бойовики планують провести в Афганістані вибори. Тоді терористи хочуть обрати постійну владу.

За даними ЗМІ, на інавгурацію свого так званого уряду запросили представників 6 країн. Однак серед них – жодної держави Євросоюзу.

У США вже наголосили: невідомо, чи країна колись визнає владу талібів. За словами речниці Білого дому Джен Псакі, "світ стежитиме, чи дозволяють вони американським громадянам та тим, хто хоче це зробити, виїжджати, і як вони ставляться жінок та дівчат по всій країні".

Які країни запросили таліби на "інавгурацію"

Росію;

Китай;

Пакистан;

Туреччину;

Катар;

Іран.

Лідер повстанців Афганістану Ахмад Масуд заявив, що сформує альтернативний, демократичний уряд.