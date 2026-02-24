Не лише на полі бою: в Офісі Президента назвали головні виклики України на п'ятий рік війни

Сьогодні, 24 лютого, рівно 4 роки як українські захисники на фронті відбивають наступ російських окупантів. Однак Росіяни діють набагато масштабніше – заповнюють пропагандою закордонні медіа та затягують мирні переговори.

На тлі цього наша країна зіштовхнулась з викликами, які можна подолати, зокрема, з підтримкою Європи. Детальніше про них 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що зараз Україна не має права на помилку.

Якими є головні виклики України на п'ятий рік війни?

Радник Офісу Президента України пояснив, що ключовими викликами для нашої країни зараз є бюрократія, неготовність до швидких рішень та неготовність Європи усвідомлювати реальні ризики з боку Росії (деякі європейські країни досі ведуть бізнеси з ворогом).

Також важливим викликом є переформатування інформаційного порядку денного, в що вкладається Росія. Сьогодні росіяни інвестують гроші не лише у пропагандистські канали, а й у респектабельні медіамайданчики, "купуючи" журналістів,

– наголосив він.

Подоляк зазначив, що зараз частина Європи живе у режимі, до якого звикла. Мовиться про час до повномасштабного вторгнення. Європейці бачать війну лише у медіа.

Михайло Федоров, міністр оборони України, розповів про 3 кроки для зупинення російської агресії. Мовиться про захист цивільної та критичної інфраструктури, максимізацію втрат окупантів та перекриття економічного ресурсу Росії.

Він підкреслив, що важливою залишається робота президента Володимира Зеленського та делегацій на переговорах. Найголовніше – продовжувати працювати, щоб Україна й надалі була в центрі уваги всього світу.

Найфатальнішою зараз є думка поступитись Росії, щоб все швидко закінчилось. Адже це означатиме, що ми вступимо в етап ще більшої ескалації,

– сказав радник Офісу Президента України.

Він підсумував, що Україна ефективно долає такі виклики і буде продовжувати пояснювати базові речі партнерам.

Що Україна робить для наближення до миру: деталі