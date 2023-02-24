Можливо, очікують, що ми видихнемо після 24, – Гуменюк про ймовірність ракетних обстрілів

Загроза ракетних обстрілів з боку Росії залишається реальною. Раніше йшлося про те, що ворог готується до масованого удару в роковини повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Однак глобальної підготовки не спостерігається. Про це 24 Каналу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Україна готова до будь-якого сценарію

За словами Гуменюк, корабельне угрупування через шторм заведене у пункти базування. Зараз у Чорному морі перебуває 3 одиниці, в Азовському – одна. І це не ракетоносії. Шторм досить потужний, але не критичний для того, щоб ракетоносії не вийшли.

Оскільки вони вже кілька днів перебувають у пунктах базування, цілком імовірно, що споряджаються і готуються. Ми пильнуємо за ситуацією і оперативно повідомимо, якщо вона зміниться,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Наразі росіяни активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту. Також була активна розвідувальна авіація.

Дані збираються, щось готується. Але абсолютно не гарантовано, що це буде винятково у річницю повномасштабного вторгнення,

– каже Гуменюк.

Російські окупанти знають, що ми готові до ударів й усвідомлюємо їхню тактику. Саме тому, вважає речниця, вони можуть вишукувати нові способи впливу на нас.

"Можливо, ворог очікуватиме, що після 24 лютого ми видихнемо і лише тоді атакуватиме. Ми готові до будь-якого розвитку подій", – підсумувала Гуменюк.

Ворог може готувати "сюрпризи"