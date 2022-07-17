росія продовжує сіяти горе та смерть, – Зеленський та МЗС у 8 роковини збиття MH17

Нині Україна вшановує пам'ять загиблих в катастрофі над Донеччиною. Рівно 8 років тому, 17 липня, росія збила над регіоном пасажирський літак Boeing 777.

Вже 2022 рік, а росія продовжує війну проти України, вбиваючи мирних людей. Президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен злочинець буде покараний.

До теми Катастрофа українського Ан-12 у Греції: все, що відомо про падіння літака

Росія продовжує сіяти смерть на українській землі

Володимир Зеленський висловив співчуття усім рідним та близьким вбитих росією.

У день восьмих роковин катастрофи літака рейсу МН17 наші думки з рідними та близькими всіх невинно вбитих росією. Нині РФ продовжує сіяти горе та смерть на українській землі. Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності,

– написав Зеленський.

У МЗС України також відреагували на роковини трагедії. Там зауважили, що Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17.

Зауваживши, що українська сторона довіряє розслідуванню Нідерландів щодо підозрюваних злочинців, МЗС закликало всі залучені держави та сторони співпрацювати у рамках розслідування.

Судовий процес необхідно продовжувати

У відомстві зазначили, що притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їхніх сімей може лише ретельний і вичерпний судовий процес.

Ми вкотре висловлюємо наші глибокі співчуття родинам і близьким жертв збиття рейсу MH17. Триваюче вторгнення росії в Україну, безсумнівно, важке і болісне нагадування родинам і близьким про трагічні обставини збиття рейсу MH17. Незважаючи на те, що ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, або зменшити горе та страждання, якого зазнали їхні сім’ї та близькі, вкрай важливо, щоб ми домагалися відповідальності та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року росіяни збили над українським небом літак Малайзійських авіаліній MH17. Це призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу.

Відомо, що окупанти стріляли у літак з ЗРК "Бук". Слідчі встановили навіть точний час, коли його привезли на територію окупованої Донеччини та вивезли назад до росії.

До теми – у Греції розбився український літак: дивіться відео