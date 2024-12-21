Ми ще до повномасштабної війни відслідковували противника, були унікальні джерела, – ГУР

Розвідники розповіли про роль точної інформації та планування у контрнаступальних операціях на Сході та Півдні України. Військовий ГУР поділився деталями того, як успішно проведені операції на Харківщині та Херсонщині стали можливими завдяки ефективній роботі розвідки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтервʼю РБК-Україна. За його словами, українські розвідники вже до повномасштабного вторгнення активно працювали над вивченням противника та його стратегічних дій.

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Як українська армія здобула успіх на Харківщині та Херсонщині

У ГУР пояснили, що до повномасштабної війни українські розвідники вже активно відстежували противника, що дозволило швидко отримати достовірну інформацію про розташування та склад підрозділів ворога.

Розвідники знали навіть прізвища командирів підрозділів, що стало важливим фактором під час контрнаступу.

Зокрема, українській розвідці було відомо про унікальні джерела інформації, які дозволяли оцінювати морально-психологічний стан противника і забезпечити нашим підрозділам точні дані про його позиції та готовність до бою.

Він додав, що під час операцій на Харківщині та Херсонщині розвідка активно співпрацювала з військами, надаючи дані про рухи противника та його стан, що допомогло забезпечити перемогу.