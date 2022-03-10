Роман Абрамович та шість російських олігархів потрапили під санкції Британії

Британія ввела нові санкції проти семи російських олігархів. Тепер в списку є і Роман Абрамович.

Санкції Британії проти Романа Абрамовича передбачають, що всі його активи в цій країні будуть заморожені.

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Окрім того, в санкційний список потрапили Ігор Сєчін, Олег Дерипаска, Дмитро Лебедєв, Олексій Міллер, Микола Токарєв, Андрій Костін. Це все російські олігархи, які пов'язані з нафто- та газовидобувною сферою, а також банківським сектором.

Це не перший список російських олігархів, на яких наклали санкції. Після цього вони різко почали втрачати статки. Дехто з них на 12-й день війни втратив понад 10 мільярдів доларів.

Водночас курс рубля в Росії стрімко падає. Міжнародні агенції прогнозують дефолт у Росії 15 квітня. Саме тоді минає 30-денний термін з погашення 107 мільярдів доларів.

Загалом російські корпорації мають непогашені міжнародні облігації на суму трохи менш як 100 мільярдів доларів.

Рейтингові агенства вже знизили рейтинг Росії до переддефолтного.



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