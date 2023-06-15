Син дисидента та фотограф Майдану: на Бахмутському напрямку загинув доброволець Роман Чорномаз

Герой Роман Чорномаз загинув 13 червня на Бахмутському напрямку. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став снайпером.

Упродовж багатьох років Чорномаз працював журналістом і фотокореспондентом. Відомий як фотограф Майдану.

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Герой захищав Україну у складі бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України.

Іронічний, глибокий патлатий чувак, який любить ходити і фотографувати по фестивалях та різних масових акціях,

– так себе схарактеризував Чорномаз в одному з інтерв'ю.

Чорномаз загинув 13 червня 2023 року у бою на Бахмутському напрямку. До останнього подиху воїн захищав Україну.

Батько героя – дисидент та член Української Гельсінської Спілки

Чорномаз народився в Умані (Черкаська область). Батько героя – Богдан Чорномаз – український історик дисидент, в'язень радянських таборів, громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки.

"Богдан Чорномаз сидів у сумнозвісній кучинській зоні номер 36, яку називали "Зона смерті", саме там був закатований Василь Стус", – мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблого героя Романа Чорномаза. Вічна пам'ять воїну!