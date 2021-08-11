Вчителі мають боротися за увагу дитини як YouTube-блогери, – інтерв'ю з депутатом Грищуком

Роману Грищуку — 31. Золотий медаліст та випускник медико-інженерного факультету КПІ досяг значних успіхів у кар’єрі, однак не в технічній сфері, а гумористичній. Чимало років він очолював шоу "Мамахохотала", яке заснував разом з друзями. Проєкт став настільки відомим, що Forbes вніс Грищука до рейтингу 30 українців, які досягли успіху до того, як їм виповнилося 30.

Проте два роки тому він змінив амплуа. Конферансьє гумористичного шоу став “слугою народу” та членом освітнього комітету ВРУ. Ми зустрілися з ним у його альма-матер – Київському політехнічному інституті.

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Говорили про наслідки “дистанційки”, прозахідну модель освіти, профільну школу, плагіат у дисертаціях нардепів, ліквідацію ОАСК, будівництво Президентського університету та скасування військового призову. Не оминули під час розмови й скандальну тему – нещодавню угоду Німеччини та США щодо "Північного потоку-2".

Позиція США

Роман Грищук: "Багато конгресменів закликали у соцмережі зупинити Nord Stream 2" / Facebook-сторінка Романа Грищука

У рамках програми "Відкритий світ" ви спілкувалися з американськими конгресменами стосовно запуску "Північного потоку-2". Розкажіть детальніше про ці зустрічі. Як члени Конгресу аргументують позицію Штатів?

Так вийшло, що до Вашингтона поїхала група депутатів. Ми використали цю можливість, щоб донести до конгресменів українську повєстку дня. З посольством узгодили основні теми для обговорення. І вийшли доволі такі продуктивні зустрічі. У Конгресі всі підтримують вступ України до ЄС, НАТО, а також зупинку будівництва "Північного потоку-2". Оксана Маркарова (посол України в США – 24 канал) каже, що ми виступили, як додатковий інструмент комунікації.

Демократи більше слухали, але не коментували позицію. Республіканці критикували дії чинної влади. Після наших зустрічей я включав Twitter-дипломатію (використання твіттеру для дипломатичної пропаганди – 24 канал). Багато конгресменів закликали у соцмережі зупинити будівництво.

30 серпня президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні. Чого слід очікувати від цієї зустрічі?

Було б прикольніше, якби домовленості Штатів та Німеччини оприлюднили вже після зустрічі Зеленського та Байдена. Може ще буде перегляд цього питання. Шанси є, хоч і маленькі. Битва ще не програна. Ми повинні мати прагматичні власні інтереси і сподіватися тільки на себе. Партнери за нас нічого не робитимуть. Вони можуть спочатку підтримувати, а в якийсь момент використовувати нас у власних інтересах.

Роман Грищук: "В Україні вища освіта частково виконує соціальну функцію" / Фото Аліни Туришин

Стосовно партнерів в питаннях освіти. В Україні з 1990-го функціонує міжнародний фонд "Відродження". Він входить до створеної Джорджем Соросом мережі Фундацій "Відкритого cуспільства". На вашу думку, Сорос уособлює зло чи добро?

Це російська пропаганда, яка своїми щупальцями частково зачіпає й Україну. Оця демонізація чогось прозахідного. Мені здається, це просто медійна така історія, як символізувати колективний захід в особі Сороса і його намагатися очорнити.

Ця людина виділяє кошти для просуванні власних ідей. У нього є своя філософія – рівність правди, демократичні спільноти. Це те, що резонує і з нашою позицією. Що в цьому поганого?

Неодноразово ваші колеги, зокрема ексміністерка освіти Ганна Новосад та голова освітнього комітету з питань освіти Сергій Бабак казали, що в Україні повинні з’являтися ВНЗ з прозахідною моделлю навчального процесу. Наскільки доречно переносити успішні кейси інших країн на українські реалії?

Західна освіта просто якісніша. В Україні вища освіта частково виконує соціальну функцію. Дитина після школи вступає до університету, щоб не йти одразу на роботу. Держава її ще й підтримує стипендією.

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Часто це не про освіту, а про якусь соціальну підтримку для молоді, особливо коли ми говоримо не про топові вузи, а про велику частину посередніх. У людини є ще п’ять років знаходити себе. У Європі чи Штатах діти докладають багато зусиль, щоб виграти грант на навчання. В них немає такого, як в Україні. Вивчати одне, працювати в іншому, а потім знайти себе в зовсім третьому. Якщо ти там вклав велику кількість коштів, щоб здобути цю спеціальність, то ти в ній вже і працюєш.

Профільна школа та наслідки "дистанційки"

У рамках концепції Нової української школи у 2022-му почнуть працювати базові школи з різним профілем навчання. Тобто дитині доведеться обирати, які предмети вона глибоко вивчатиме. Однак у 15-16 років школярі можуть не знати, чого вони хочуть…

У нас з 2027-го повноцінно запускається трирічна старша профільна школа – 10, 11, 12 клас. Дитина зможе обирати індивідуальну освітню траєкторію, зокрема й частину предметів. У Штатах крім вчителів є ще умовні психологи, які допомагають дітям розібратися у собі.

Діти, які йдуть в 10 клас, це вже дорослі. Тому навіть якщо школа територіально буде знаходитися далеко від дому, то це нормально. Ми навчаємося заради чогось, заради якісної освіти.

У профільній школі мають бути мінімум два класи по 25 учнів й 50 дітей для того, щоб була можливість створити ліцей. Та й ми не можемо для п’ятьох дітей зробити десять профілів.

У програмі "Як по Маслоу" ви казали: "Після 11 класу ти не знаєш, куди йти, що обирати". Тепер ви говорите про профільну школу. Відмовляєтеся від своїх слів?

Навпаки. Профільна школа якраз для того, щоб більш свідомо обирати дисципліни в університеті. Якщо я розумію, що мені подобається біологічний чи математичний профілі, то я за три роки ще більше в цю історію залучаюсь. Щоб вже на вихід з 11-го класу ти робив усвідомлений вибір.

Якось не сходиться. Ви хотіли працювати вчителем ще у старшій школі, але вступили на медико-інженерний факультет, оскільки там була найкраща команда КВК у місті. Чому тоді не вступили до педагогічного вишу? Там же теж була б команда КВК.

У школі я вчився в математичному класі. Сюди (до КПІ – 24 канал) вступив завдяки золотій медалі. Обрав факультет, тому що назва прикольна і перспективна спеціальність. Буде неправдою сказати, що це був стовідсотковий вибір. Я здивуюся, якщо хтось осознанно, ну крім медиків, може обирати після школи спеціальність, а також казати: це моє прізваніє.

Так, у мене є мрія працювати у школі. Проте тільки в КПІ була телевізійна команда КВК, коли я вступав. Я хотів саме туди.

Член Комітету ВРУ з питань освіти наголошує: "Математична освіта в Україні дедалі стає слабшою" / Фото Аліни Туришин

Зарплати вчителів точно не захмарні. Скільки мають вони заробляти?

Зарплата вчителя має бути достойною, щоб таким чином найкращі люди могли йти.

Це повертаючись до заяв команди Зеленського під час виборчих перегонів. Тоді казали про чотири тисячі доларів.

Я зрозумів абсолютно. Я саме тому не називаю цифру, тому що ви її будете порівнювати з тією ж сумою. Якщо казати про США. В рік вчитель в штаті Нью-Гемпшир заробляє 40 тисяч доларів. У них контракти на 9 місяців. Два місяці вони просто відпочивають.

Цьогоріч вперше після 11-го класу всі абітурієнти складали ЗНО з математики. Пороговий бал тесту не змогли подолати 31% вступників. Хто в цьому винен?

Математична освіта в Україні дедалі стає слабшою. Вчора спілкувався з НАЗЯВО (Національною агенцією забезпечення якості освіти – 24 канал). 48 тисяч вчителів не вистачає, особливо вчителів-предметників. Це саме фізика, математика.

Навіть в Києві є школи, в яких не викладається фізика, тому що немає вчителів. Про яку здачу ЗНО по цим предметам ми можемо говорити.

Дистанційне навчання ніяк не вплинуло на рівень знань?

Дистанційна форма навчання – це ці два роки. Якби було обов’язкове ЗНО три роки тому, то я думаю, що результати були б близькі до цього. Звісно, “дистанційка” вдарила на якість освіти. У віддалених регіонах або навіть в Києві є сім’ї, в яких у дітей не було можливості навчатися через відсутність гаджетів.

Зараз вчителі, які викладають дистанційно, мають боротися за увагу дитини і через екран доносити думку. Це умовно YouTube-блогери. Я щиро вдячний вчителям, які це робили. Ми знаємо, що були вчителі, які просто скидували завдання в Viber. Загалом по всьому світу впав рівень освіти. Ми говорили й з представниками Департаменту освіти Нью-Гемпшира. Така ж сама проблема.

Якщо посилять карантин – працюватимуть лише ті школи, де 80% вчителів щеплені. Тобто рівень знань школярів тепер залежатиме від того, чи підтримують співробітники шкіл вакцинальну кампанію проти COVID-19. Щойно ви самі сказали, що через "дистанційку" погіршилися знання.

У нас на одній шальці терезів знаходиться здоров’я дітей, а на іншій – якість знань. У деяких випадках ми ставимо здоров’я попереду якості освіти. Давайте краще поговоримо про критичне мислення, коли вчителі не хочуть вакцинуватися. А потім вони розказують про якісь там наукові методи, наукові дослідження. Оце от те, що лякає.

Чи вважаєте доречним надавати людям з таким рівнем критичного мислення можливість на референдумі вирішувати долю країни? Наприклад, пан Зеленський запропонував винести питання продажу землі іноземцям на всеукраїнський референдум.

Це маніпулятивне запитання. У нас доволі високий рівень освіти. Ми хочемо, щоб він був ще вище. У нас освічене населення. Ну от ви кажете низький рівень освіти. Ну давайте не дозволятимемо людям сідати за кермо, давайте не дозволяти продавати квартири.

Якщо в тебе є свій пай, то ти маєш право їм розпоряджатися. Можливість продажу землі іноземцям може підвищити ціну на пай.

Скриншот повідомлення

І останнє питання щодо середньої освіти. В одному з Facebook-дописів ви поцікавилися, що думають ваші підписники стосовно уроків трудового навчання у школі. До вас звернулися з проханням повернути для хлопців більш "чоловічі" уроки, оскільки зараз вони шиють подушки для голок. Дівчата мають вчитися окремо від хлопців?

В американських школах є для всіх учнів на вибір предмети: макраме, фотографія, кулінарія… Я за те, щоб і у нас було таке. Щоб хтось працював з 3D-принтером чи фрезерним верстатом, а хтось вишивав чи вчився монтувати.

Повертаємося до концепції Нової української школи. Чим більше школа, тим більше можливостей. Важко зробити 5-10 предметів на вибір, якщо в школі навчаються 150 дітей.

Скасування військового призову та "університет майбутнього"

Ви служили в армії?

Ні.

Зараз до армії призивають чоловіків від 18 років до 27 років, яких медкомісія визнає придатними до військової служби. Через це чимало хлопців продовжують навчання в магістратурі та навіть йдуть в аспірантуру. Як влада має реагувати на це?

Торік через коронавірус у нас посунувся вступ до магістратури. І мені разом з колегами довелося відстоювати конституційне право на освіту деяких вступників, яких без їхньої згоди забирали через військомати. Доводилося рятувати дітей.

Нам краще мати вмотивованих людей в армії, а не змушувати всіх туди йти. Я більше за те, щоб служіння в армії було ініціативою від людини. Вже багато говорять про скасування військового призову.

Ваш колега, голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак казав, що він більше за розвиток приватних університетів. І тут Володимир Зеленський оголошує про створення у Києві Президентського університету, проєкту вартістю 7,2 млрд грн. Ви не можете порозумітися між собою? В нас же децентралізація.

Є позиції депутатів, є позиція міністра, а є позиція президента. У нас з одного боку відбувається процес децентралізації, а з іншого – процес урбанізації. Але всі так чи інакше їдуть в Київ. Інколи краще розпочати щось з нуля, ніж намагатися реформувати якийсь університет. В рамках цієї логіки мені зрозуміла історія з Президентським університетом.

Я не бачу нічого поганого через те, що у нас з’явиться новий заклад вищої освіти, в якому викладатимуть спеціальності, які будуть актуальні в нашій країні в майбутньому.

Плагіатори у Раді та "найгірший президент України"

Тепер щодо ваших колег-плагіаторів від ОПЗЖ Іллі Киви, Віктора Чорного, а також міністра освіти Сергія Шкарлета…

Кажуть, Сергій Шкарлет подав в суд на НАЗЯВО (Національної агенції забезпечення якості освіти – 24 канал) і суд не знайшов плагіату в його роботах.

Окружний адміністративний суд міста Києва. До його рішень можна серйозно ставитися?

Ми ж його ще не ліквідували, хоча дуже хочеться. Я не можу коментувати це рішення, бо не читав дисертації Чорного, Киви та Шкарлета. Є правова оцінка суддів. Моя оцінка Окружного адміністративного суду – негативна. Чи є питання до деяких їхніх рішень? Є. Чи можу я коментувати це їхнє рішення без ознайомлення з результатами справи? Напевно, не можу.

Дисертації в Киви ще немає. Атестаційна комісія при МОН ще не ухвалила рішення по його дисертації. Я сподіваюся, що вони ознайомляться з матеріалами, які опублікували журналісти, в тому числі Bihus.Info, і не дадуть йому вченого ступеня.

Роман Грищук: "Неможливо за п’ять років зробити все, щоб всі люди сказали: "Ок. Круто!" / Фото Аліни Туришин

Якщо доведуть, що Сергій Шкарлет плагіатор, то ви проголосуєте за його відставку?

Ну, я не голосував за його призначення (під час голосування утримався – 24 канал). Це не пов’язані між собою процеси. У нас немає законодавства з приводу доведення плагіату.

На закиди українців про рівень освіти "слуг народу" ви відповідали: "Дайте нам п’ять років і потім вже робіть висновки". Якщо у вашої команди та президента не вийде, чи знімите ви продовження випуску "Найгірший президент України", який вийшов у "Мамахохотала"?

Навряд чи я повернуся в "Мамахохотала". Я не брав участь в жодному випуску протягом останніх двох років. Тільки інколи їх дивлюся. Стосовно продовження точно можу сказати, що таке відео не можна знімати. Є величезна кількість досягнень. Неможливо за п’ять років зробити все, щоб всі люди сказали: "Ок. Круто!" Завжди знайдуться ті, хто скажуть: "Мало!" або "Зробили не так!"