На фронті загинув колишній депутат від "Радикальної партії" Олега Ляшка Роман Каліш
- Роман Каліш, колишній депутат від "Радикальної партії", загинув на фронті.
- Раніше він служив у підрозділі "Альфа" СБУ.
Російсько-українська війна приносить разючі людські втрати. Так, на щиті з фронту повертається Роман Каліш. Він був народним депутатом від "Радикальної партії".
Про трагічну втрату товариша на своїй Facebook-сторінці розповів чинний командир батальйону безпілотних систем в 63-й ОМБр Олег Ляшко.
Що відомо про полеглого Романа Каліша?
Олег Ляшко розповів, що був знайомий з Романом з 2014 року. Він служив у підрозділі "Альфа" Служби безпеки України. Згодом, вийшовши на пенсію у званні підполковника, Роман Каліш очолив "Радикальну партію" у Запоріжжі.
З початком повномасштабного вторгнення Каліш мобілізувався й став на захист України. Однак напередодні, 11 лютого, життя Романа обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона.
На цій клятій війні загинув мій товариш, бойовий побратим Роман Каліш,
– написав Олег Ляшко.
Він також поділився спільною із Романом світлиною. На ній вони встановлюють український прапор на будівлі СБУ в Слов'янську у липні 2014 року.
Ляшко розповів про втрату побратима Романа Каліша / Фото зі сторінки Ляшка
До слова, у квітні 2023 року стало відомо про загибель на фронті Олега Барни – народного депутата Верховної Ради VIII скликання. Він добровільно пішов захищати країну з самого початку повномасштабного вторгнення Росії.
Що відомо про самого Олега Ляшка на службі у ЗСУ?
У жовтні 2024 року в 63-й ОМБр повідомляли, що лейтенант Ляшко за два роки служби зарекомендував себе як один із найкращих офіцерів. Він швидко розібрався в роботі БпЛА, розумів їх ключову роль на фронті й ефективно організував підрозділ безпілотних систем.
Завдяки цьому вдалося відбити численні механізовані атаки ворога, знищити сотні одиниць техніки та особового складу. У вересні 2024-го батальйон БПС 63-ї бригади увійшов до топ-10 найрезультативніших підрозділів ЗСУ за ураженням цілей дронами. Згодом командування бригади та 11-го армійського корпусу призначило Ляшка командиром батальйону безпілотних систем.
А в січні 2026 року Президент Зеленський нагородив Олега Ляшка орденом "За заслуги" III ступеня за сумлінну службу в ЗСУ.