На фронті загинув колишній депутат від "Радикальної партії" Олега Ляшка Роман Каліш

Російсько-українська війна приносить разючі людські втрати. Так, на щиті з фронту повертається Роман Каліш. Він був народним депутатом від "Радикальної партії".

Про трагічну втрату товариша на своїй Facebook-сторінці розповів чинний командир батальйону безпілотних систем в 63-й ОМБр Олег Ляшко.

Що відомо про полеглого Романа Каліша?

Олег Ляшко розповів, що був знайомий з Романом з 2014 року. Він служив у підрозділі "Альфа" Служби безпеки України. Згодом, вийшовши на пенсію у званні підполковника, Роман Каліш очолив "Радикальну партію" у Запоріжжі.

З початком повномасштабного вторгнення Каліш мобілізувався й став на захист України. Однак напередодні, 11 лютого, життя Романа обірвалося внаслідок атаки ворожого дрона.

На цій клятій війні загинув мій товариш, бойовий побратим Роман Каліш,

– написав Олег Ляшко.

Він також поділився спільною із Романом світлиною. На ній вони встановлюють український прапор на будівлі СБУ в Слов'янську у липні 2014 року.



Ляшко розповів про втрату побратима Романа Каліша / Фото зі сторінки Ляшка

До слова, у квітні 2023 року стало відомо про загибель на фронті Олега Барни – народного депутата Верховної Ради VIII скликання. Він добровільно пішов захищати країну з самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про самого Олега Ляшка на службі у ЗСУ?