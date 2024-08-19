Нардепи не мають розповідати те, що робити ЗСУ, – Костенко про скандальний допис Дмитрука

Роман Костенко заявив, що народні депутати не мають розповідати, що робити Збройним силам України та підігравати таким чином Росії.

Так секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки прокоментував скандальний допис нардепа Артема Дмитрука.

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Роман Костенко відповів Артему Дмитруку

Днями Дмитрук поширив у своєму телеграм-каналі проросійські наративи про нібито знущання українських воїнів з цивільних та мародерство. Так він розкритикував "дії ЗСУ" в Курській області.

Цей допис швидко викликав хвилю обурення серед українців у соцмережах.

Я вважаю, що не мають народні депутати розповідати те, що робити Збройним силам, тим більше підігравати таким чином тій стороні (Росії, – 24 Канал). Я знаю на 100%, що там не відбувається ніяких дій, які б зашкодили місцевому населенню або ще щось,

– прокоментував Костенко в інтерв'ю.

За його словами, такі заяви чітко можуть дискредитувати Збройні сили України.

Ворог зараз намагається всіма силами шукати приводи, а де ж можна так, щоб показати міжнародній спільноті історії, які там відбуваються, щоб ще раз порушити улюблену тему – про "нацистів", про "фашистів" і все таке; і не можуть цього знайти. А наші народні депутати можуть це показувати. Ви ж бачили, які потім ресурси це розганяли,

– наголосив Роман Костенко.

До слова, раніше українські військові показали, як зараз живе населення міста Суджа в Курській області. За словами ЗСУ, покинуте напризволяще російською владою населення не боїться йти на контакт з українськими військовими.