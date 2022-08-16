Ми очікували протидію, – Маселко розповів, як його обрали до Вищої ради правосуддя

До Вищої ради правосуддя обрані Верховною Радою двоє членів. Вони фактично перші, хто був призначений до цього органу вже за новою процедурою.

Про це 24 каналу повідомив новообраний член Вищої ради правосуддя Роман Маселко. Він вважає, що є шанс на те, що цей орган може запрацювати з новою якістю.

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Як Маселка обрали до Вищої ради правосуддя

Маселко нагадав, що в Україні було запущено новий етап судової реформи, суть якої полягав у якісній зміні саме Вищої ради правосуддя.

До цього процесу був залучений спеціальний орган – Етична рада за участю міжнародних експертів. Вони перевіряли, фільтрували і визначали, хто з великої кількості кандидатів може претендувати на цю посаду. А вже після них цей вибір робив парламент,

– заявив член ВРП.

За його словами, було четверо кандидатів, серед яких сам Маселко і Микола Мороз. Верховна Рада проголосувала за них. Це фактично перші члени Вищої ради правосуддя, які були призначені вже за новою процедурою.

"Це дає шанс"

Маселко зазначив, що не очікував, що голосування буде таким, адже він є представником громадського сектору, який багато критикував і розповідав про проблеми судової реформи.

Ми очікували, що буде серйозна протидія,

– наголосив він.

За словами Маселка, важливо те, що у цей орган потрапляє представник громадськості, а також інший кандидат, до якого не було жодних претензій з боку представників громадськості. Це є позитивним сигналом, який насамперед показує, що щось може вдатися.

Це дає шанс, що Вища рада правосуддя може запрацювати з новою якістю,

– заявив член ВРП.

Водночас він зауважив, що цей орган складається із 21 члена. Напередодні призначено двох, ще четверо вже є Вищій раді правосуддя. У процесі призначення перебуває ще 15 її членів. Важливо, щоб у тих конкурсах перемогли гідні люди, тоді буде реальний шанс на якісні зміни в судовій системі.

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Кого раніше обрали до ВРП

Маселко розповів, що четверо, які зараз є членами Вищої ради правосуддя, – це голова Верховного Суду, який не обирається, а є членом за посадою. Ще троє членів залишилися з попереднього складу органу, зокрема, один представник президента і двоє – представники суддів.

До них не було претензій з боку Етичної ради, хоча були великі претензії з боку громадськості,

– зауважив він.

Член ВРП пояснив, що у зв'язку з воєнним станом в Україні їхні співбесіди були закриті. Громадськість зі свого боку виступає, щоб такого не було. Але вони пройшли Етичну раду і залишилися на посаді.

Більше про Вищу раду правосуддя

22 лютого Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження через бажання її 10 членів. Причина полягає у їхній відставці.

Президент Володимир Зеленський 23 липня утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та дав розпорядження провести відповідний конкурс.

Верховна Рада 15 серпня проголосувала за призначення членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.

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