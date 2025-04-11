Насіров на тлі мобілізаційного скандалу прибув на судове засідання у справі про хабар, – ЗМІ

Ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров на тлі мобілізаційного скандалу прибув до суду в Києві у п'ятницю, 11 квітня. Він підозрюється у хабарництві.

Напередодні суд продовжив Насірову зобов'язання на 2 місяці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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Справа Насірова перебуває на етапі судових дебатів

Судове засідання про зловживання владою та службовим становищем Насіровим відбувається на тлі резонансу навколо мобілізації Насірова.

Справа перебуває на етапі судових дебатів.

Фігурант напередодні суду 9 квітня добровільно вирішив піти в армію. Планував служити у 101 ОБрО ГШ на посаді сапера. Однак, 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши свою помилку.

Нагадаємо, що ексглава ДФС підозрюється у взятті понад 722 мільйонів гривень хабаря. За них він обіцяв забезпечити відшкодування ПДВ у понад 3,2 мільярда гривень підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам. Ймовірно, йдеться про олігарха Олега Бахматюка та його UkrLandFarming.

Роман Насіров також фігурує у так званій "газовій схемі Онищенка" – справі про розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу.

Сам ексглава ДФС і його захист звинувачення заперечують.