ВАКС розглянув апеляцію Насірова: що буде з ексглавою фіскальної служби

Роман Насіров залишиться в СІЗО. Проте він все ще має право внести багатомільйонну заставу.

Ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря, Вищий антикорупційний суд України залишив під вартою.

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Сторона захисту хотіла домогтися його звільнення

31 жовтня 32022 року Насірову обрали запобіжний захід. Його взяли під варту, призначивши рекордну заставу у 523 мільйони гривень.

Сторона захисту подала апеляцію. 8 травня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорсуду розглянула скарги обох сторін і прийняла рішення. Колегія суддів не задовольнила скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС залишила без змін. Тому Насіров як мінімум до 5 червня залишиться у СІЗО, якщо не внесе заставу у розмірі 523 мільйони гривень.

Нагадаємо, Насірова підозрюють в отриманні 722 мільйонів гривень неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ фірмам агробарона Бахматюка.

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