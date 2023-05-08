ВАКС розглянув апеляцію Насірова: що буде з ексглавою фіскальної служби
Джерело:Центр протидії корупції
Роман Насіров залишиться в СІЗО. Проте він все ще має право внести багатомільйонну заставу.
Ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря, Вищий антикорупційний суд України залишив під вартою.
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Сторона захисту хотіла домогтися його звільнення
31 жовтня 32022 року Насірову обрали запобіжний захід. Його взяли під варту, призначивши рекордну заставу у 523 мільйони гривень.
Сторона захисту подала апеляцію. 8 травня 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорсуду розглянула скарги обох сторін і прийняла рішення. Колегія суддів не задовольнила скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС залишила без змін. Тому Насіров як мінімум до 5 червня залишиться у СІЗО, якщо не внесе заставу у розмірі 523 мільйони гривень.
Нагадаємо, Насірова підозрюють в отриманні 722 мільйонів гривень неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ фірмам агробарона Бахматюка.
Головне про справу Насірова
- Його підозрюють в тому, що впродовж 2015 – 2016 років він отримав хабар у розмір 722 мільйонів гривень за пособництва свого радника. За ці гроші він мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам на 3,2 мільярда гривень.
- Гроші передавали в іноземній валюті, використовуючи низку компаній, зареєстрованих за кордоном. Для перерахування коштів під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрювані залучили й інші підприємства-посередники.
- Ба більше, частина хабаря формувалась безпосередньо із грошей бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.
- 19 жовтня детективи НАБУ оголосили про підозру Насірову та його раднику. Їх судять за статтею про отримання хабаря службовою особою. За це світить ув'язнення від 8 до 12 років.