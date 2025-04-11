Насіров відмовився пояснити мотиви своєї мобілізації – засідання перенесли на 17 квітня

У п'ятницю, 11 квітня, хабарник Роман Насіров прибув в судове засідання на тлі мобілізаційного скандалу навколо нього. Після закінчення він відмовився давати коментарі журналістам щодо своїх мотивів долучитися до Збройних Сил.

Нагадаємо, що Романа Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та отриманні "найбільшого хабаря в історії України" в сумі 722 мільйонів гривень. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про судове засідання 11 квітня 2025 року

Після закінчення судового засідання журналісти підійшли до Романа Насірова за коментарями. Він відмовився пояснювати мотиви своєї мобілізації та закликав "писати йому у Facebook" натомість.

Скандал розгорнувся навколо того, що Насіров не потрапив на фінальне судове засідання, яке мало бути 9 квітня, через мобілізацію. Проте через три дні після його долучення до лав ЗСУ з'ясувалося, що він вже не мобілізований: командир 101 бригади скасував наказ про його призов.

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На п'ятницю, 11 квітня, засідання закрили. Наступне планується на 17 квітня: на ньому розглядатимуть клопотання суду про зміну запобіжного заходу.

У чому звинувачують Насірова

Ексголову Державної фіскальної служби звинувачують в отриманні 722 мільйони хабаря, що вважається найбільшим в історії України. За нього він обіцяв забезпечити відшкодування ПДВ у понад 3,2 мільярда гривень підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам, ймовірно, олігарху Олегу Бахматюку.

Після його затримання у 2022 році САП та НАБУ скерували справу до суду. Хабарнику загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі.