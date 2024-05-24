Був під вартою з жовтня 2022: ексголова фіскальної служби Насіров вийшов під заставу
Колишній очільник Державної фіскальної служби вийшов з СІЗО. За Романа Насірова внесли заставу в розмірі понад 55 мільйонів гривень.
Про це повідомив Вищий антикорупційний суд, передає 24 Канал. Насіров перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.
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За Насірова внесли заставу – понад 55 мільйонів
Сьогодні, 24 травня, за ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за статтею 368 Кримінального кодексу внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень,
– заявили у ВАКС.
Додали, що відтепер на обвинуваченого покладаються такі процесуальні обов'язки:
- прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- не залишати межі Києва без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну місця свого проживання;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов'язків – до 7 липня 2024 року.
До речі, Роман Насіров ухвалою ВАКС перебував під вартою з 31 жовтня 2022 року.
У чому звинувачують Насірова
Справу щодо колишнього голови ДФС та його радника скерували до суду у травні 2023 року. Їх звинувачують в одержанні понад 722 мільйонів гривень неправомірної вигоди.
За даними САП, цю суму Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.
Джерело: САП