Підполковник Роман Рейтор очолив 72 бригаду, яка боронить Україну на Донеччині

У 72 окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців змінилося командування. Воїни підрозділу ЗСУ успішно тримали оборону на найгарячіших точках фронту та продовжують стояти на захисті України з новим комбригом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення бригади.

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Роман Рейтор – новий командир 72 бригади

Бригада разом з країною в останні місяці переживала важкі події на полі бою. 72 ОМБр імені Чорних Запорожців не припиняє боротися проти окупантів та утримує позиції біля Дніпропетровської області. Воїни тепер працюватимуть під керівництвом офіцера з бойовим досвідом, який має авторитет серед особового складу та чітко розуміє всі можливі виклики. Йдеться про підполковника Романа Рейтора.

Попереду – новий етап. Нові завдання, нові рішення, новий темп. Маємо ціль – і маємо силу йти далі,

– зазначили військові бригади.

У 72 ОМБр також висловили честь полковникові Олександру Охріменку, з яким вдалося здійснити вихід із Вугледара, захистити Херсонщину й далі вести бої на сході. Воїни кажуть, що колишній комбриг добре розумів, умів направити та бути поруч. Він був на посаді з 7 жовтня 2024 року.

До слова, Роман Рейтор раніше обіймав посаду начальника штабу 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка.

Нагадаємо, у травні задля покращення бойової ситуації командира бригади змінили й у 59 окремій штурмовій бригаді. Богдана Шевчука на посаді замінив Олександр Сак. Його завданням стала стабілізація ситуації на Покровському напрямку.