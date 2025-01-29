Порівняв Путіна з Гітлером: українець, який пережив Голокост, виступив у Бундестазі

88-річний українець Роман Шварцман, який пережив Голокост, виступив у німецькому Бундестазі. У своїй промові житель Одеси порівняв Владіміра Путіна з Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle. Зазначається, що після промови Шварцмана депутати аплодували йому стоячи.

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88-річний українець виступив у парламенті ФРН

Роман Шварцман провів паралелі між російською військовою агресією проти України та варварськими злочинами нацистів під час Другої світової війни.

Путін намагається знищити нас як націю. Так само, як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. У ті часи мене намагався вбити Гітлер, оскільки я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене, тому що я українець,

– сказав він.

Також Шварцман закликав Німеччину збільшити військову допомогу Україні. Зокрема українець наголосив на потребі в ракетах великої дальності.

Я закликаю вас, озбройте нас, щоб Путін закінчив цю війну на знищення,

– підкреслив він.

Варто зазначити, що Роман Шварцман є головою Одеської регіональної асоціації євреїв і представляє жертв Голокосту. У віці 5 років він потрапив у Бершадське гетто у Вінницькій області.

29 грудня 2024 року російська ракета влучила ракета в дім Шварцмана в Одесі. Тоді чоловік разом з дружиною, які пережили атаку в підвалі, не впізнали свою квартиру на 10 поверсі, де "все було розтрощено".