Романа Маселка та Миколу Мороза обрали у Вищу раду правосуддя

Верховна Рада проголосувала за призначення членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.

За призначення Маселка та Мороза проголосували 258 народних депутатів. Голосування відбулося 15 серпня.

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Окремо Маселка підтримали 203 парламентарі, а Мороза – 291. Водночас 258 голосів правники отримали на фінальному голосуванні одразу за 2 кандидатів.

Також на посади членів ВРП за квотою Верховної Ради претендувала суддя Олена Заічко та адвокат Віталій Талько. Однак обрання саме Маселка й Мороза дуже потішило українців.

Зауважимо, що загалом ВРП має складатися з 16 членів. Інших кандидатів схвалять на З'їзді науковців 19 серпня.

Маселко відреагував на голосування

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, може звільняти суддів з посади, а також надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.

Роман Маселко на своїй сторінці у фейсбуці запевнив, що зробить все, щоб не розчарувати українців та втілити спільні мрії про справедливі суди для усіх.

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Скажу чесно, я досі не вірю, що парламент за мене проголосував. Але ще більше мене вражає ваша підтримка, яка і є основою рішення ВРУ,

– наголосив Маселко.

"Нарешті незалежні та незашкварні кандидати": як українці реагують на рішення Ради

Таке голосування Ради миттєво викликало реакцію в юридичній спільноті. Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков наголосив, що "цей день настав".

Рада взяла і призначила двох незалежних, незашкварених кандидатів, які просто прийшли і виграли конкурс, розумієте? Ще й одного з них – відомого на всю Україну борця з судовою мафією. На моїй пам'яті це вперше, принаймні що стосується топпозицій в судовій владі,

– наголосив Жернаков.

Інші українці також підтримали такі результати голосування нардепів:

"Це все-таки сталося! Романа Маселко обрано членом ВРП: перша перемога нинішнього етапу судової реформи", – Олександр Піскун;

"До сьогодні важко було уявити, щоб парламент підтримав настільки крутих, незалежних, професійних переможців конкурсу на посаду членів Вища рада правосуддя! Романа всі знають, як страшний сон для судової мафії. Це настільки круто, що нарешті він буде на своєму місці! Буду сподіватись, що ситуація з судовою гілкою влади зсунеться з старого непохитного місця", – Руслана Данилів;

"Романе, вітаю. Це не просто заслужено, це настільки логічно мати тебе в складі ВРП, як зранку сходить, а ввечері заходить сонце", – Олександр Лємєнов.

"Історичний день для судової реформи, який вселяє надію на майбутнє не менше, ніж перемоги на фронті", – Ольга Решетилова.

Головне про Маселка та Мороза

Роман Маселко – був головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, ГО ВО "Автомайдан". Раніше він мав власний відеоблог на 24 каналі, де розповідав про найважливіші події в судовій системі. Переглянути його ви можете – тут.

– був головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, ГО ВО "Автомайдан". Раніше він мав власний відеоблог на 24 каналі, де розповідав про найважливіші події в судовій системі. Переглянути його ви можете – тут. Микола Мороз – кандидат юридичних наук, доцент. Він працював на кафедрі цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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