У Полтаві ексфітнес-тренера відправили за ґрати на 6 років за образи військових

У Полтаві відбувся суд над колишнім блогером та фітнес-тренером Романом Заволокою, якого обвинувачували в образі честі та гідності військовослужбовців. Його відправили за ґрати на 6 років з конфіскацією половини майна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

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Романа Заволоку відправили за ґрати

Зазначається, що колишнього фітнес-тренера Романа Заволоку визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні та поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії РФ проти України.

У прокуратурі зазначили, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з співробітниками ТЦК у Полтаві.

Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ,

– вказують правоохоронці.

Зокрема, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції Заволока поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю. Медична експертиза встановила, що у цей момент Роман Заволока перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою вину колишній фітнес-тренер не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Що відомо про справу Романа Заволоки

Так, конфлікт з військовослужбовцями ТЦК спалахнув у серпні 2023 року, коли Роману Заволоці намагалися вручити повістку. У ході перепалки він заявив, що українські військові буцімто "вбивають людей за гроші", а також назвав українських військовослужбовців "чайками" та "гусями". Заволока відмовлявся показувати документи та натомість вимагав цього від співробітників військкомату.

Ба більше, колишній фітнес-тренер плюнув в обличчя військовослужбовцю Олександру Мацьку. Той воював на фронті з 2016 року, проте отримав контузію, опіки та пошкодження ніг, після чого продовжив службу у ТЦК. Роман Заволока назвав військового "придурком", за вчинок – піти добровольцем на війну. Крім того, він разом зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук Олександра.