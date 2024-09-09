Арешт Гринкевича-молодшого продовжено: суд залишив можливість внесення застави й зменшив її

Печерський районний суд Києва продовжив на два місяці строк тримання під вартою підприємця Романа Гринкевича. Він фігурує у справі про постачання одягу для ЗСУ. Разом із ним продовжили тримати під вартою ще трьох фігурантів

Строк тримання під вартою продовжено до 1 листопада 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 360 мільйонів гривень. Ще у квітні цього ж року вона становила 393 мільйонів гривень.

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Суд продовжив строк тримання під вартою Гринкевича

У разі внесення застави Гринкевич буде зобов'язаний:

прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися із селища Козин Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, що ще у 2023 році ДБР розпочало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків. Гринкевич-старший ще й намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань, тоді ж його й затримали.