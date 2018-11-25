Роналду забив свій десятий гол за "Ювентус": вражаюче відео

Кріштіану Роналду увімкнув режим "машини" для забивання голів. Португалець відзначився за "Ювентус" у третьому матчі поспіль, у воротах СПАЛа зірка залишив свій уже 10-й гольовий автограф у новій команді.

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голи: Роналду, 29 – Манджукіч, 60

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Захисники гостей знали, кого залишати на самоті на вбивчій позиції перед власними воротами. Роналду був зобов'язаний оформлювати дубль після ще одного стандарту, але проспав відскок м'яча від штанги.

На 60-й хвилині португалець знову був в епіцентрі подій. Кріштіану розігнав контратаку, останньою ланкою якої став Маріо Манджукіч. 2:0 – "Ювентус" виграв четвертий матч поспіль і упевнено лідирує в Серії А.

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