16:35
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Роналду забив свій десятий гол за "Ювентус": вражаюче відео

      273 Читать новость на русском

      Кріштіану Роналду увімкнув режим "машини" для забивання голів. Португалець відзначився за "Ювентус" у третьому матчі поспіль, у воротах СПАЛа зірка залишив свій уже 10-й гольовий автограф у новій команді.

      Ювентус – СПАЛ – 2:0
      Голи: Роналду, 29 – Манджукіч, 60

      Читайте також: Роналду вперше за 10 років пропустить церемонію вручення "Золотого м'яча"

      Захисники гостей знали, кого залишати на самоті на вбивчій позиції перед власними воротами. Роналду був зобов'язаний оформлювати дубль після ще одного стандарту, але проспав відскок м'яча від штанги.

      На 60-й хвилині португалець знову був в епіцентрі подій. Кріштіану розігнав контратаку, останньою ланкою якої став Маріо Манджукіч. 2:0 – "Ювентус" виграв четвертий матч поспіль і упевнено лідирує в Серії А. 

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Прогнозована Росія і безсила Україна
      сьогодні , 15:15 Прогнозована Росія і безсила Україна
      Анатолій Яворський 1090
      Россия беспомощна из-за санкций
      сьогодні , 12:01 Россия беспомощна из-за санкций
      Злой Одессит 2255
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 09:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 18459
      Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      сьогодні , 09:00 Почему депутаты зубами держатся за неприкосновенность
      Віталій Кулик 900
      Дарсі Белл: вбий свою подругу
      24 листопада , 22:01 Дарсі Белл: вбий свою подругу
      Буки в руки 490
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Плавання: Андрій Говоров успішно подолав кваліфікацію на ЧС
       13 грудня 2012 , 13:28
      "МЮ" вистраждав перемогу, бенефіс Суареса. Результати 9 туру АПЛ. ВІДЕО
       26 жовтня 2013 , 19:19
      "Барселона" розгромила "Рівер Плейт" та стала 3-разовим чемпіоном світу
       20 грудня 2015 , 14:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук