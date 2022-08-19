Найбільша корпорація в росії проти якої немає санкцій, – Шейтельман про дії "Росатома" в Україні

російські військові постійно влаштовують провокації на Запорізькій АЕС – стягують техніку та погрожують підірвати об'єкт. Однак керують станцією саме спеціалісти "Росатома".

Тому жахливо, що Захід досі не запровадив санкції проти компанії, хоча президент Володимир Зеленський постійно закликає це зробити. Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Захід має запровадити санкції проти "Росатома"

За його словами, привід та причина для санкцій проти "Росатома" були ще у Чорнобилі, адже тоді там перебував й представник компанії.

Це найбільша державна корпорація на сьогодні в росії проти якої немає санкцій,

– зауважив Шейтельман.

"Росатом" керує значною часткою ядерного палива у світі. Також спеціалісти корпорації будують та забезпечують атомні станції в Євросоюзі, зокрема Угорщині. Зважаючи це, колишній президент росії мєдвєдєв навіть погрожував підірвати АЕС в Європейському Союзі або щось з ними зробити.

На думку політтехнолога, необхідно запровадити санкції проти "Росатома", навіть якщо є ризик додаткового ядерного шантажу.

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У який спосіб можна це зробити

Запровадження санкцій проти "Росатома" – це складне технологічне рішення. Оскільки виникає питання, як гарантувати безпеку атомних станцій, які корпорація забезпечує збагаченим ураном.

Це складне інженерне завдання, але світ не зрозумів ще, що у будь-якому випадку це доведеться вирішувати,

– наголосив Шейтельман.

На його думку, за результатами війни або навіть раніше доведеться позбавляти росію права збагачувати уран. "Ми мріємо, щоб у росії забрали ядерну зброю, але те, що теоретично можливо, але складно – не дозволити їй збагачувати уран", – зауважив політтехнолог.

Якщо таке рішення буде ухвалено міжнародною спільнотою – російський уран більше не буде вивозитися за межі держави-агресорки.

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Яка ситуація на ЗАЕС: коротко