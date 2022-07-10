У Повітряних силах відповіли, як довго російська авіація уникає зони дії української ППО

російська армія має неабиякий страх залишитися без жодної техніки, оскільки ЗСУ постійно її знищує, як на сухопутних напрямках, так і в небі. Тому противник дещо змінив тактику.

росавіація 2,5 місяці не заходить в зону української ППО

Ворог перестав літати в зону дії протиповітряної оборони України. Їхньої авіації не спостерігали вже 2,5 місяці. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За його словами, українці бачать крилаті ракети, які літають, більшість з них радянського виробництва. Тобто запаси росії вичерпуються. Хоч відомство і не може стверджувати, що ворог економить, втім, ймовірність цього висока.

Тактика протягом 2,5 місяців залишається такою, якою була, – вони діють з-за меж території України, не входять в зону нашої протиповітряної оборони, бо не хочуть бути збитими,

– розповів Ігнат.

Водночас він підкреслив, що російські загарбники використовують авіацію лише на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення зі Збройними Силами України. Там працюють ворожі гелікоптери та ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо у близькості до бойових дій.

Разом з тим Ігнат зауважив, що українська авіація також залучена на лінії фронту – бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації. За допомогою цієї техніки наші військові щодня завдають ворогу ударів по війську, техніці, тилових пунктах управління, складах боєприпасів тощо.

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