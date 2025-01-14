Росія вдарила по інфраструктурі Сум: рятувальники показали фото з місця атаки

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом знову опинились Суми.

Ввечері 13 січня російська авіація завдала удару по об’єкту інфраструктури у Сумах. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС Сумщини.

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Територію обстежили

Рятувальники розповіли, що внаслідок атаки пошкодили адміністративну та складську будівлі. Крім цього, вибуховою хвилею вибило вікна у двоповерховому житловому будинку поруч.

Працівники ДСНС Сумської обстежили територію, що постраждала від удару.

У пошкоджених приміщеннях під завалами людей не виявили,

– наголосили у повідомленні.

Водночас руйнування, до яких призвів російський удар, можна побачити на кадрах із місця подій.

Росія атакувала Суми / Фото ДСНС Сумщини

Раніше повідомляли, що 13 січня ворожий безпілотник атакував Сумську область. Внаслідок цього 185 населених пунктів регіону залишились без світла. На щастя, під час цього обстрілу не постраждали люди.