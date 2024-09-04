Окупанти вдарили по ринку в Костянтинівці: у прокуратурі розповіли деталі

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Цього разу ворог вдарив по ринку у Донецькій області.

Снаряд артилерії росіян 4 вересня влучив у ринок у Костянтинівці, що на Донеччині. Відомо про одну поранену.

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Росія вдарила по місту

Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що 4 вересня о 14:48 російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка.

За її словами, снаряд поцілив по території місцевого ринку. Там поранення зазнала 67-річна жінка. За словами речниці прокуратури, у неї діагностували різану рану та контузію.

Пошкоджені торгові об'єкти,

– додала Мєдвєдєва.

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