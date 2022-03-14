"Росія – агресор, а наша мета – перемога": патріотичний ролик від ЗСУ

У Збройних Силах записали патріотичний ролик. У ньому пояснюють, чому Росія є державою-агресоркою, а також наголошують на основній меті України – перемозі.

Ролик розпочинається з традиційних заяв Володимира Путіна про нібито "мирну Росію", яка ні кому не погрожує та ні на кого не нападає. Ці брехливі слова глави Кремля ілюструють кадрами атак росіян на українські міста.

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Патріотичний ролик від ЗСУ про те, що Росія – агресор

У відео пояснюють, що Росія, коли не має ворога, то обов'язково його вигадає. Зокрема, свого часу російська пропаганда лякала людей терористами з Кавказу. "Готуючи так звану Другу чеченську війну, спецслужби Росії організували вибухи житлових будинків у російських містах", – розповідають у ролику. Внаслідок цього загинули щонайменше 307 цивільних.

Після цього суспільство легко сприйняло інтервенцію на Кавказ. Ці люди згодом толерували злочини російських військових, а далі вітали вторгнення в Грузію та "не помічали" російські війська на Донбасі.

Росія 24 лютого вдерлася на українські землі й почала війну. Однак російське керівництво стало жертвою своєї ж пропаганди. Адже українці дали росіянам жорстку відсіч. "За період перших 2 тижнів війни проти України втрати Росії стали більшими, ніж за всі попередні війни, разом взяті", – наголосили у ЗСУ.

Перші 2 тижні війни довели, що "непереможна російська армія" – такий же фейк, як історія з "розп'ятим хлопчиком",

– підсумували у відео.

Тепер Кремль, який зазнав поразки на полі бою, вдається до терору мирного населення, обстрілюючи житлові будинки. Усі теракти росіяни намагаються якось пояснити.

Завершується відео словами про те, що віри російським казкам більше нема – "наша мета – перемога, і так буде".

Чому Росія є агресором: дивіться ролик від ЗСУ