Росія активізувала психологічні та інформаційні операції задля підриву духу українців, – ISW

Російські силовики намагаються підірвати моральний дух захисників України. Для цього почали проводити психологічні та інформаційні операції.

Це вже підтвердило Генеральне управління розвідки Міноборони України. Які саме операції активізували росіяни, розповіли 8 червня експерти американського Інституту вивчення війни – ISW.

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Як намагаються деморалізувати наших воїнів

Росіяни почали надсилати дуже багато повідомлень українським військовим. Мовиться як про SMS, так і про повідомлення в усіх поширених месенджерах. Такі дії фахівці називають ІПСО.

Російські війська надсилають на персональні пристрої українських військовослужбовців повідомлення з погрозами, закликом зрадити службову присягу, скласти зброю, здатися чи перейти до армії Росії,

– зазначили в ISW.

В ГУР повідомили, що в деяких із таких листів використовують інформацію про місцеперебування. Таким чином погрожують шкодою не лише військових, а й членам їхніх сімей.

Що відомо про ІПСО Найпростіша розшифровка абревіатури — інформаційно-психологічна операція. Це видозмінений переклад західного поняття Psychological Operations – PSYOPS. Суть таких операцій полягає в тому, щоб максимально вплинути на настрої певних груп суспільства.



ІПСО застосовують не лише у воєнний, а й у мирний час. Зараз Росія до цього вдається передусім, щоб полегшити умови для захоплення територій нашої держави. Тобто Кремль намагається зламати опір українців.

Проводяться паралелі з блокуванням "Азовсталі", – експерт

На офіційному порталі Міноборони "АрміяInform" оприлюднили деталі операції, де фігурує одна з найболючіших тем. Воєнний експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що зараз триває інформаційна атака, спрямована на підтримку військ ворога, які воюють на Луганщині.

Росіянами вкидаються тези про те, що Сєвєродонецьк стане другим Маріуполем, проводяться паралелі з блокуванням "Азовсталі" та нашого угруповання, що діє в районі Лисичанськ-Сєвєродонецьк,

– сказав експерт.

Він додав, що в повідомленнях завжди акцентують на тому, що нібито 6 тисяч військових здадуться в полон. Ці тези ворог буде експлуатувати щонайменше місяць – півтора.

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