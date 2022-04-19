Росія активізувала ракетні удари по об’єктах на Заході України

Російські війська продовжують завдавати удари по об'єктах цивільної інфраструктури України. Ворог атакує, як ракетами, так і авіацією. Протягом попередньої доби ці удари він активізував по Західній Україні.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські війська продовжують використовувати у війні територію Білорусі. Звідти росіяни завдають авіаційні удари, а також ведуть розвідку об'єктів.

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Повітряні сили ЗСУ знищили 7 об'єктів

Тим часом Повітряні сили ЗСУ успішно працюють, ліквідовуючи ворожі об'єкти у небі. Лише за день наші військові знищили 7 повітряних цілей: один літак, чотири безпілотники та 2 крилаті ракети.

Напередодні агресор обстріляв Львів ракетами

Зазначимо, що 18 квітня ворог завдав 4 ракетні удари по Львову. Три ракети потрапили на військовий об'єкт – порожні склади. Четверта ракета поцілила у шиномонтаж.

Загинули 7 людей, ще 11 постраждали, кілька з них – у важкому стані. Серед травмований – хлопчик, який приїхав з мамою з Харкова. Йому осколками від вікна пошкодило палець.

Дивіться у відео: мер Львова розповів про постраждалих під час обстрілу