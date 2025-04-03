Кількість обстрілів Харкова значно зросла: росіяни змінили тактику і тенденцію атак

Кількість обстрілів Харкова останнім часом значно зросла. Росіяни атакують місто, запускаючи групи безпілотників. Ворог змінив тактику та тенденцію ударів.

Про це у четвер, 3 квітня, в етері телемарафону заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає 24 Канал.

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Як росіяни обстрілюють Харків

За його словами, росіяни активізували обстріли міста Харків.

Змінилася тактика і тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БпЛА. Це вже п'ятий обстріл за цей тиждень, масований – від 10 до 15 БпЛА використовують кожного разу для завдання ударів,

– заявив він.

Водночас ситуація на території області, як каже Чубенко, гірша. Понад рік кожного дня росіяни обстрілюють населені пункти Харківської області. Найбільше під російськими ударами перебувають Куп'янськ і громада.

"Останні кілька місяців значно збільшилася кількість обстрілів населеного пункту Золочів і авіабомбами, і "Геранями". На жаль, маємо велику кількість травмованих з Куп'янська", – резюмував речник прокуратури.

Нагадаємо, напередодні Харків знову атакували "Шахедами", 14 ударів ворожих БпЛА прийшлися по пʼятьох локаціях в Київському районі Харкова. Були влучання, є пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури.