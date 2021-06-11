Росія називає гасло "Героям слава" "фашизмом", але сама його використовує: фотодокази

Через скарги країни-окупанта УЄФА зобов'язала Україну забрати з форми збірної з футболу напис "Героям слава". Попри те, що Москва називає гасло "фашистським", у самій Росії продовжують активно його використовувати.

Журналіст Денис Казанський опублікував у мережі фото, на яких помітно, що істерика Росії щодо гасла "Героям слава" поширюється тільки на Україну.

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Фотодокази використання Росією гасла "Героям слава"

Попри те, що Росія вимагала, а УЄФА таки заборонила Україні використовувати на формі гасло "Героям слава", на багатьох пам'ятниках, монументах, значках та навіть пропагандистських листівках у самій Росії його активно використовують.

Хоча країна-окупант дорікала тим, що це гасло начебто "фашистське", сама не поспішає прощатися з ним.

Але якщо це фашизм, то тоді як пояснити все це? Або коли в Росії "слава героям" – то це не фашизм, а коли в Україні – то фашизм,

– зазначив Казанський.

Скандал з формою української збірної: коротко

Нову форму української збірної з футболу до Євро-2020 представили 6 червня. На футболці зображена карта України з окупованим Кримом, а також гасла – "Слава Україні" та "Героям слава".

Українці з захопленням зустріли нову форму. Однак у Москві одразу запалало. Там почали закидати, що Крим нібито російський, а гасло "Героям слава" – фашистське.

Після скарги Росії в УЄФА висунули вимогу прибрати з форми "Героям слава".

Збірна України з футболу знайшла можливість офіційно затвердити гасла "Слава Україні" та "Героям слава" на своїй формі так, щоб це не порушувало правила УЄФА. Вони стали офіційними в збірній.

Символіка, зображена на фото, заборонена в Україні, адже пов'язана зі злочинами тоталітарного радянського режиму.