росія анонсувала нові "стратегічні навчання": де та коли планують провести

У кремлі вирішили провести військові навчання із залишками бійців, яких Україна ще не перетворила на груз "200". Навчання триватимуть з 30 серпня по 5 вересня 2022 року.

Відомо, що у стратегічних навчаннях "Схід-2022" братимуть участь війська східного військового округу.

Важливо ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч загарбників: втрати ворога станом на 26 липня

Навчання пройдуть на полігонах східного військового округу:

Біджанський,

Бурдуни,

Бухта Анна,

Гарячі Ключі,

Князе-Волконський,

Литовко,

Лагунне,

Мухор-Кондуй,

Новосельський,

Сергіївський,

Телемба,

Успенівський,

Цугол.

До них залучать частину сил повітрянодесантних військ, дальньої та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн. Під останнім, ймовірно, розуміють бійців з білорусі.

У міноборони росії прокоментували мобілізацію

Окремо у міноборони росії заявили, що "низка закордонних ЗМІ поширює недостовірну інформацію про проведення нібито якихось мобілізаційних заходів".

Не спростовуючи цього, в міноборони росії зазначили, що до проведення так званої "спеціальної військової операції" залучається тільки частина збройних сил росії, "чисельності якої цілком достатньо для виконання всіх завдань".

Що ж, ймовірно, завдання так званої путінської "спецоперації" – отримати відсіч від ЗСУ та піти, як жест доброї волі, з нашої землі.

Втрати окупантів колосальні

Лише протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 170 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Щоправда, через інтенсивність боїв цифри – приблизні. Насправді кількість знешкоджених загарбників може бути більшою.

Крім того, у ворога – серйозні втрати у техніці:

танків – 1737 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3959 (+9) одиниць,

артилерійських систем – 880 (+4) одиниць,

РСЗВ – 258 (+1) одиниць,

засоби ППО – 117 (+1) одиниць,

літаків – 222 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 189 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 174 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) одиниць,

спеціальна техніка – 75 (+2) одиниць.

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