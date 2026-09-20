Україна у неділю, 20 вересня, завдала удару по важливому стратегічному об'єкту в Москві. Росія почала погрожувати посилити обстріли українських міст.

Про це повідомило Міноборони країни-агресорки. Водночас вони не сказали, що тієї ж ночі самі били по мирному населенню та цивільній інфраструктурі України.

Що кажуть в Росії?

Сили оборони в ніч на 20 вересня завдали удару по Московському НПЗ. Українські захисники зуміли уразити об'єкт попри роботу хваленого "московського ППО".

У Росії пов'язали українську атаку на підприємство, що забезпечує пальним окупантів, з їхніми псевдовиборами. Оборонне відомство країни-агресорки заявило, що Україна намагалась зірвати "демократичне волевиявлення громадян Росії під час виборів у Державну Думу". Проте вони не уточнили, що їхньою країною вже понад 26 років керує одна людина, а у парламенті весь цей час владу утримує одна партія.

На супутникових знімках, опублікованих OSINT-каналами добре видно результати роботи Сил оборони. Проте в Кремлі спростовують очевидні факти, й вчергове стверджують, що збили все, що летіло на Росію.

Вороже МО заявило, що їхня ППО збила всі ракети "Фламінго" "на підльоті". За їхніми словами, спроба масованої атаки на Москву провалилася.

Російське оборонне відомство заявило, що протягом доби їм нібито вдалось збити 1951 ударний дрон і 8 крилатих ракет великої дальності. Ще 1 запущена ракета, за їхніми словами, відхилилася і впала в безлюдній місцевості.

У відповідь на успішну українську атаку в Росії цинічно почали погрожувати Україні новими обстрілами. Зазначимо, що країна-агресорка й так не припиняє тероризувати українське мирне населення та щодня скоювати воєнні злочини. Також Кремль назвав українську атаку – ударом по "цивільних об'єктах".

У відповідь на атаки київського режиму (так у країні-агресорці називають легітимну українську владу – 24 Канал) по цивільних об'єктах на території Росії Збройні Сили Росії продовжать та посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві,

– заявили у Міноборони Росії.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок влучань на Московському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. В результатів удару була пошкоджена установка первинного перероблення нафти та ще кілька важливих комплексів.

У Міноборони України підкреслили, що на цьому підприємстві виробляють великі обсяги дизельного пального й авіаційного гасу. Ці ресурси використовують для заправки військової техніки, а також бомбардувальників та винищувачів, що завдають ударів по Україні.