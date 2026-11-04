Росія вдарила дроном по ринку 7-й кілометр в Одесі, здіймається густий дим

Російські війська 4 листопада атакували безпілотником відомий ринок 7-й кілометр в Одесі. Внаслідок прильоту на території торговельного майданчика спалахнула пожежа.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку

Російські окупанти застосували для атаки ударний дрон типу "Герань". Перші повідомлення про влучання та стовп диму над торговельними рядами з'явилися об 11:28.

Перед цим, об 11:17, Повітряні сили попереджали про зафіксований рух реактивного БпЛА курсом на Одесу.

Наразі на місці прильоту підіймається густий чорний дим.

Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих наразі уточнюється.

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Нагадаємо, що російські війська в ніч проти 4 листопада атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. БпЛА поцілили в об'єкт енергетики, а ще в будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор.