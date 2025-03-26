Росія атакувала Черкаси й область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Росія вночі 26 березня атакувала "Шахедами" Черкаси й область. Повідомляється про пошкодження об'єкта інфраструктури.

Загалом протиповітряна оборона збила 12 російських ударних БпЛА у межах регіону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Черкащину

Більшість російських ударних дронів цілилися на обласний центр Черкаської області.

На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше,

– наголосив голова ОВА.

Однак, на жаль, унаслідок атаки є руйнування.

Росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури. Там сталося загоряння, але пожежники її до ранку уже ліквідували.

Також уламками ворожого БпЛА понівечили складські приміщення одного із приватних підприємств.

Станом на ранок обстеження території фахівцями ще триває.

Нагадаємо, що вибухи у Черкаській області цієї ночі лунали неодноразово.

Так, вперше інформація про них надійшла о 1:47, а вдруге – о 4:03.